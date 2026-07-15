É oficial... O Ayubspor, da Turquia, contrata astro marroquino

Um jogador marroquino da seleção nacional assinou contrato oficialmente, nesta quarta-feira, com a liga turca, dando início a uma nova jornada nos campos europeus.
O clube turco Ayubspor anunciou hoje, quinta-feira, a contratação do marroquino Jawad El Yamiq, que vem do clube espanhol Real Zaragoza.
O clube turco declarou em comunicado oficial: “Seja bem-vindo, Jawad El Yamiq”.
E acrescentou: “Nosso clube assinou contrato com Jawad El Yamiq e desejamos a ele uma trajetória de sucesso com nossa camisa roxa e amarela, e lhe damos as boas-vindas ao nosso clube”.
Jawad El Yamiq possui uma carreira futebolística de destaque, que começou nos campos marroquinos e, posteriormente, seguiu para a Itália, onde defendeu as cores do Genoa e do Perugia, antes de partir para a Espanha, onde vestiu as camisas do Real Zaragoza e do Real Valladolid.
Al-Yamiq também passou por uma experiência na Liga Saudita, onde jogou pelo Al-Wehda e pelo Al-Najma, antes de retornar ao Zaragoza.
Al-Yamiq participou de várias competições internacionais com a seleção marroquina, sendo a mais recente a última edição da Copa das Nações, em 2025, mas não integrou os Leões do Atlante na Copa do Mundo de 2026.