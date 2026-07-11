É oficial... Maldini e Leonardo lideram o novo projeto do futebol italiano

A Federação Italiana de Futebol deu mais um passo no sábado rumo à reconstrução da seleção nacional ao nomear Paolo Maldini como diretor técnico da federação e Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1994, como consultor.

Giovanni Malagò, recém-eleito presidente da Federação Italiana de Futebol, afirmou que a nomeação de Maldini e Leonardo foi o primeiro passo no caminho para a contratação de um novo técnico para a seleção italiana.

Sobre Maldini e Leonardo, Malagò disse: “Eles são as duas faces de uma mesma moeda; há um compromisso de quatro anos que deve nos conduzir, daqui até 2030, à próxima Copa do Mundo, passando pelo Campeonato Europeu”.

Leonardo, ex-técnico do Inter e do Milan, além de ter sido diretor do Paris Saint-Germain, foi companheiro de equipe de Maldini no Milan.

Maldini e Leonardo buscarão escolher o sucessor do técnico Gennaro Gattuso, que deixou o cargo após a Azzurra não conseguir se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

De acordo com a ESPN, os principais candidatos ao cargo de técnico da seleção italiana são: Roberto Mancini e Antonio Conte.

Mancini levou a seleção italiana à conquista do título do Campeonato Europeu de 2021, mas não conseguiu classificar a Azzurra para a Copa do Mundo de 2022, antes de deixar o cargo para assumir o comando da seleção saudita. Mancini deixou a Arábia Saudita em 2024 e, recentemente, também deixou o clube Al-Sadd, do Catar.

Já Conte já havia treinado a seleção italiana no Campeonato Europeu de 2016 e renunciou recentemente ao cargo de técnico do Napoli.