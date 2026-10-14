Wayne Rooney, ex-atacante do Manchester United, entrou na polêmica em torno da crise entre Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, e o técnico de Portugal, Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, foi o centro das atenções durante a data Fifa, por causa de suas divergências com o treinador Jorge Jesus, que terminaram com sua saída surpreendente do centro de treinamento da seleção portuguesa.

Muitos ex-jogadores comentaram a situação sob diferentes pontos de vista, mas a opinião de Wayne Rooney, que dividiu o vestiário com Ronaldo no Manchester United, chamou a atenção.

Rooney disse, no programa "Stick to United": "A primeira coisa que eu me perguntei foi: por quê? Minar o seu treinador e os seus companheiros de equipe da forma como ele fez é algo totalmente errado".

Rooney manteve sua posição e ficou ainda mais exaltado em seguida, quando acrescentou: "Você não pode ditar a um treinador o que ele deve dizer. Isso é algo que eu nunca vi antes".

E depois disparou suas palavras mais fortes no final, afirmando: "Todo jogador chega a um momento em que precisa se aposentar da seleção. Isso é natural e, infelizmente, ele não está lidando bem com isso. É incômodo assistir a isso".

Vale lembrar que a relação entre Cristiano e Rooney viveu grande tensão, tanto no período em que estiveram juntos no Manchester United quanto após a aposentadoria do jogador inglês.