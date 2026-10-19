A menos de uma semana do aguardado clássico, a temperatura do maior confronto do futebol espanhol começou a subir ao máximo, com declarações explosivas que colocaram o Real Madrid no banco dos réus e questionaram diretamente sua capacidade de enfrentar o Barcelona.

Os rivais tradicionais entram na semana do clássico com moral completamente diferente, apesar de estarem igualados em tudo no papel. Depois da vitória esmagadora do Barcelona sobre o Real Betis por 5 a 2 e do atropelo do Real Madrid sobre o Sevilla por 4 a 1, as duas equipes lideram a tabela com seis pontos de vantagem sobre o perseguidor mais próximo, mas o desempenho dentro de campo conta outra história.

Enquanto os comandados do técnico alemão Hansi Flick apresentam um futebol coletivo atraente e dominam as partidas com absoluta facilidade, o Real Madrid, comandado por José Mourinho, não transmite a mesma impressão convincente, apesar dos resultados expressivos, já que a equipe ainda depende claramente de soluções individuais.

Esse contraste foi o centro do debate acalorado no famoso programa "Golazo", da rede "CBS Sports", onde o ex-atacante inglês Troy Deeney provocou uma surpresa de peso com declarações duras, reproduzidas pelo jornal espanhol "AS".

Deeney disse, em tom categórico e que não deixa espaço para interpretações: "É impossível que eles vençam o Barcelona. São um time cheio de individualidades contra o melhor time".

O ex-jogador do Watford não se limitou a esse ataque e foi além, prevendo um cenário caótico no clássico: "Conhecendo Mourinho e a maneira como ele conduz esse tipo de grande partida, pode haver um cartão vermelho".

Apesar da crítica ácida ao sistema do Real Madrid, Deeney fez questão de destacar um ponto positivo no clube merengue, elogiando a atuação impressionante da jovem estrela Yan Diomande, que apresentou suas credenciais com força nas últimas partidas.

Deeney apontou que o brilho de Diomande colocará Mourinho em um dilema real quando Vinícius Júnior retornar da suspensão: "Mourinho terá que pensar muito em como lidar com Vinícius quando acabar sua suspensão, depois da atuação de destaque que Diomande apresentou".

E concluiu suas declarações: "Isso o deixará em uma situação muito difícil, pois Vinícius não jogar e ficar no banco de reservas representa um grande problema dentro do vestiário".



