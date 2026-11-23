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Thibaut Courtois admitiu não entender o que um goleiro precisa fazer para ganhar a Bola de Ouro, após ficar fora da disputa pelo prêmio principal nos últimos anos. O titular do Real Madrid expressou sua frustração e confirmou que seu objetivo é encerrar a carreira na capital espanhola.

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Frustração com os prêmios individuais

Courtois falou abertamente sobre as dificuldades que os goleiros enfrentam para ganhar a Bola de Ouro , prêmio concedido a um goleiro apenas uma vez na história. Ao refletir sobre a própria carreira e a falta de reconhecimento da posição, o belga mostrou resignação em relação à votação. Ele apontou 2022 como um ano em que acreditava merecer uma posição melhor na classificação. Embora Karim Benzema tenha sido um vencedor merecido, Courtois observou que os goleiros muitas vezes ficam restritos ao Troféu Yashin, em vez de disputar o prêmio principal.

“Acho que esperava ficar mais acima em 2022. Karim mereceu, mas acho que eu deveria ter ficado mais acima. Podemos jogar brilhantemente, mas, no último minuto, [Kylian] Mbappe pode marcar, e é disso que as pessoas vão se lembrar”, explicou Courtois, citado pelo AS. O experiente goleiro, que renovou recentemente seu contrato com o Real Madrid, destacou que mesmo temporadas excepcionais muitas vezes não bastam para conquistar os principais prêmios individuais. “É difícil, eu entendo, mas não sei que tipo de temporada um goleiro precisa fazer para ganhar a Bola de Ouro. Alguns goleiros merecem terminar mais acima na classificação da Bola de Ouro”, acrescentou.

Compromisso com o Real Madrid

Além da frustração com os prêmios individuais, Courtois deixou claras suas intenções de longo prazo ao dizer que deseja encerrar a carreira no Santiago Bernabeu. Após renovar o contrato, ele ressaltou que seu principal objetivo é manter-se saudável e continuar conquistando títulos com o clube espanhol.

“Estou muito feliz e orgulhoso por ter assinado por mais um ano. Meu objetivo é encerrar a carreira aqui; preciso me manter saudável. Sou grato pela confiança do clube. A Champions League é difícil e, com esse formato, tudo fica mais aberto. Ganhei duas e espero ganhar mais”, confirmou.

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Defesa de Vinicius diante das críticas

A conversa passou então para o momento de Vinicius Junior, que recentemente teve suas atuações questionadas . Courtois saiu em defesa de Vinicius, insistindo que apenas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão imunes a quedas de rendimento. O astro brasileiro tem sido alvo de críticas nas últimas semanas após uma sequência de atuações irregulares pelo Real Madrid. Seu companheiro belga, porém, tratou de defendê-lo e lembrou aos críticos que exigir perfeição cada vez que ele entra em campo é impor uma meta impossível.

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“Todos nós nos apoiamos. Não há necessidade de estar mais próximo dele especificamente. Ele está feliz, faz autocrítica e sabe que precisa trabalhar. Você não consegue ser nota 9 ou 10 o tempo todo. Só Messi ou Cristiano conseguiram isso. É algo que está na sua cabeça. Vejo ele com mais brilho. Ele precisa ter liberdade, aproveitar o futebol. Quando faz isso, joga melhor. Se quisermos competir, precisamos do melhor Vini”, disse Courtois.

Goleiro belga respeita o PSV

De olho no confronto com o PSV Eindhoven, Courtois relembrou suas origens perto da fronteira com a Holanda e falou do respeito que tem pelo clube da Eredivisie. Ele contou que, quando era jovem, muitos jogadores de sua região sonhavam em atuar pelo PSV por causa do estilo ofensivo e da importância do clube. Seu foco, porém, continua sendo garantir uma vitória para o Real Madrid no novo formato da Champions League, que, em sua opinião, torna cada partida mais imprevisível e aberta para todos os times participantes.

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“No passado, muitos jovens jogadores queriam atuar pelo PSV, tinham esse sonho. É um clube muito interessante. Um dos clubes mais acompanhados. Fica perto da minha casa. Eu teria gostado de jogar em Eindhoven. É um clube com grande capacidade ofensiva. Temos muitos vínculos com eles. Espero que seja uma partida interessante e que a gente vença amanhã”, concluiu Courtois.