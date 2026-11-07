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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, falou sobre a posição de Bradley Barcola antes da visita ao Crystal Palace, no domingo. O jogador da seleção francesa atuou como centroavante no meio da semana, e Iraola explicou o raciocínio tático por trás da experiência.

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Iraola explica atuação de Barcola pelo centro no meio da semana

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, detalhou seus planos para Bradley Barcola antes da viagem a Selhurst Park pela Premier League. O ponta francês deixou sua posição habitual pelo lado do campo para atuar como centroavante no confronto de quarta-feira contra o Fenerbahce pela Champions League.

O Liverpool visita o Crystal Palace em busca de manter sua invencibilidade fora de casa na Premier League nesta temporada.

Iraola confirmou que, embora Barcola seja principalmente um jogador de lado de campo, sua versatilidade oferece soluções táticas valiosas.

Iraola detalha alternativas para o ponta e passagem pelo PSG

Ao falar sobre a flexibilidade tática de Barcola, Iraola destacou a experiência anterior do jogador de 24 anos na França ao explicar sua decisão de testá-lo pelo centro.

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“Bradley é um ponta”, afirmou Iraola em entrevista coletiva antes da partida. “Na maior parte do tempo, jogou pela esquerda, às vezes pela direita, mas também atuou como atacante no PSG.”

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“Era algo que eu queria testar. Achei que ele poderia oferecer perigo contra os zagueiros deles, especialmente atacando o espaço às costas da defesa”, acrescentou o treinador.

Opções táticas quando os principais atacantes precisam descansar

Iraola esclareceu que Barcola atuará pelos lados do campo na grande maioria das vezes, embora também seja uma opção para o rodízio com atacantes que jogam pelo centro, como Cody Gakpo e Alexander Isak.

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“Ele é um ponta e será usado como ponta na maior parte do tempo, em 90% das vezes. Mas são alternativas que às vezes quero testar”, explicou Iraola.

“Testei isso com Cody contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Talvez não desde o início, mas, durante o jogo, acho que são opções que podemos usar quando Alex está cansado e precisamos de outro tipo de atacante”, observou.

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Liverpool busca ampliar boa sequência fora de casa

O Liverpool viaja a Londres em busca da quarta vitória consecutiva fora de casa na Premier League, depois de conquistar como visitante 10 dos seus 15 pontos nesta temporada.

O próprio Iraola segue invicto em seus 13 jogos fora de casa pela Premier League em 2026, perto de entrar para um seleto grupo de treinadores.

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O Liverpool avaliará cuidadosamente sua formação ofensiva na busca pelos três pontos em Selhurst Park.