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Giorgos Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, decidiu cortar Mohammed Al-Mahzari da concentração da equipe no Catar, durante a data Fifa de novembro.

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Segundo comunicado oficial da seleção da Arábia Saudita, o corte de Mahzari ocorreu após ele sentir dores no músculo posterior da coxa, com os exames médicos confirmando a lesão e a necessidade de um programa de tratamento e reabilitação, de modo que ele retornará hoje a Riad para iniciar seu programa de reabilitação com o seu clube.

Dönis havia comandado a Arábia Saudita na vitória sobre a Coreia do Sul por 3 a 2, na partida que reuniu as duas seleções nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, em seu primeiro amistoso durante a atual data Fifa, em preparação para os compromissos que estão por vir.

Marwan Al-Sahafi, ponta do Al-Ittihad, abriu o placar para a seleção da Arábia Saudita no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo.

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos de jogo, Hyeon-gyu conseguiu marcar o gol de empate para a seleção da Coreia do Sul, depois de converter um cruzamento rasteiro para dentro das redes com um forte chute, que o goleiro saudita Mohammed Al-Owais não conseguiu defender.

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Mohammed Kanno, meio-campista do Al-Hilal, respondeu ao gol rapidamente, devolvendo a vantagem à seleção da Arábia Saudita aos 56 minutos de jogo, depois de receber um passe de Saud Abdulhamid, lateral do Lens, da França, e mandá-la para dentro das redes com um forte chute.

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Abdulelah Al-Amri, zagueiro do Al-Nassr, não esperou muito e acrescentou o terceiro gol para a Arábia Saudita aos 59 minutos, depois de desviar para dentro das redes, de cabeça, um cruzamento cobrado por Nasser Al-Dawsari, meio-campista do Al-Hilal, em um escanteio.

Apesar de Lee Jae conseguir marcar o segundo gol para a seleção da Coreia do Sul aos 68 minutos, depois de converter um cruzamento rasteiro para dentro das redes de Al-Owais, a seleção da Arábia Saudita conseguiu manter a vitória.

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A vitória é a primeira da seleção da Arábia Saudita sobre a sua congênere da Coreia do Sul em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando venceu os dois confrontos, de ida e volta, pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Vale lembrar que esta partida foi a de número 19 entre as seleções da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, nos níveis amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas, em 1980.

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Nas 18 partidas anteriores, a seleção da Arábia Saudita conquistou 5 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção da Coreia, enquanto o empate prevaleceu em outras 7 partidas.

Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, sem que a Arábia Saudita conseguisse vencer qualquer uma delas, já que a seleção da Coreia venceu dois jogos, enquanto 4 partidas terminaram empatadas, antes da vitória no jogo de hoje.

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No âmbito amistoso, as duas seleções disputaram o sétimo confronto entre elas, série que começou em 1980, com a vantagem ficando com a seleção da Coreia em duas ocasiões, enquanto 3 partidas terminaram empatadas, sendo a vitória de hoje a segunda da seleção da Arábia Saudita.

A vitória mais marcante da seleção da Arábia Saudita sobre a sua congênere da Coreia foi na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols da vitória por 2 a 1.

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Já a última partida oficial foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, quando terminou no tempo normal com empate por 1 a 1, antes de a seleção da Coreia conseguir avançar às quartas de final nas cobranças de pênaltis.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita disputará um novo amistoso em sua atual concentração na capital catari, Doha, após a Coreia do Sul, quando enfrentará a seleção do Uzbequistão na próxima terça-feira.