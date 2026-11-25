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O Comitê de Competição espanhol anunciou a punição de Fermín López, astro do Barcelona, expulso no último domingo na partida entre o Barça e o Villarreal pela LaLiga.

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A expulsão aconteceu depois de Fermín ter sido substituído, e o árbitro Alejandro Hernández Hernández registrou o seguinte em sua súmula: “Por se levantar do banco e se dirigir ao quarto árbitro, aproximando-se dele de forma ostensiva, protestando em voz alta e repetindo a frase: ‘não brinque comigo’”.

Os relatos apontavam várias punições possíveis, especialmente se a conduta fosse considerada desrespeitosa com o quarto árbitro ou um protesto. Em ambos os casos, a punição inicial seria de suspensão por duas partidas.

Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o órgão disciplinar optou pela segunda alternativa, ou seja, entendeu que se tratou de um protesto, nos termos do artigo 127 do código disciplinar, que estabelece o seguinte: “O protesto junto ao árbitro principal, aos assistentes ou ao quarto árbitro, desde que não constitua infração mais grave, será punido com suspensão de duas a três partidas ou por até um mês”.

Isso significa que Fermín desfalcará o Barcelona no duelo contra o Deportivo, no Riazor, no próximo domingo, e no clássico contra o Atlético de Madrid pela LaLiga, no Camp Nou, na quarta-feira, 2 de dezembro, partida que foi antecipada por causa da Supercopa da Espanha.

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Recurso do Barcelona rejeitado

O comitê disciplinar rejeitou o recurso do clube contra o cartão vermelho. Além disso, a decisão deixa poucas chances de recorrer da punição ao Comitê de Apelação, já que aplica a pena mínima prevista no regulamento.

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O Barcelona apresentou recurso ao Comitê de Competição nesta terça-feira contra o cartão vermelho recebido pelo meio-campista Fermín López na partida contra o Villarreal, vencida pelo Barcelona por 3 a 2, no último domingo.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, que citou uma fonte do Barcelona, o clube catalão garante que o meio-campista não ofendeu o auxiliar de arbitragem e que sua atitude foi fruto da tensão do momento, já que o Barcelona precisava reverter uma desvantagem de dois gols contra o Villarreal.

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A fonte acrescentou que o departamento jurídico do Barcelona vai argumentar que o ocorrido foi um episódio isolado de má conduta, e não um protesto formal, na esperança de que o caso seja avaliado com base em outro artigo disciplinar, o que poderia reduzir a suspensão de Fermín para apenas uma partida.

Duro golpe para Flick

A comissão técnica do Barcelona, comandada por Hansi Flick, esperava contar novamente com Fermín o quanto antes, sobretudo diante das lesões e dos desfalques que o time vem enfrentando nos últimos tempos e da necessidade de ter todos os jogadores à disposição na briga pela liderança do campeonato.

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Muitos no Barcelona consideram a expulsão injusta e acreditam que o que está acontecendo não é coincidência, mas sim resultado de anos de pressão midiática, por meio do canal de televisão do Real Madrid, das entrevistas coletivas de Mourinho e da insistência constante de Florentino Pérez no caso Negreira, o que, segundo essa visão, faz com que os árbitros sempre pendam para um lado por medo de ataques.