Os dois jogadores de ataque se lesionaram no sábado, durante o empate por 2 a 2 no jogo de destaque da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, ainda no primeiro tempo, e precisaram ser substituídos. "As duas lesões são um pouco mais graves", avaliou o diretor esportivo Max Eberl logo após o apito final. Exames detalhados confirmaram os temores.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito em uma disputa de bola com o goleiro Gregor Kobel, do BVB. O marroquino de 25 anos já passou por uma cirurgia bem-sucedida. Uma lesão desse tipo costuma exigir um período de recuperação de dois a três meses. Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e provavelmente poderá voltar antes.

Bayern de Munique não dá informações sobre Michael Olise

O Bayern de Munique, por sua vez, não deu informações sobre Michael Olise. O francês de 24 anos também foi substituído com dores contra o BVB e, segundo relatos, queixou-se de problemas no joelho. Assim, ainda não se sabe se Olise estará disponível para o duelo com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões na terça-feira.

Além de Saibari e Gnabry, Luis Díaz e Jamal Musiala também estão confirmados como desfalques. Díaz deve voltar no fim de novembro, após uma ruptura de um feixe muscular. Musiala, que sofreu uma ruptura de fibra muscular, poderá fazer seu retorno já no próximo sábado, contra o FSV Mainz 05. Portanto, os únicos jogadores de ataque com presença garantida no duelo com o Atlético de Madrid são Harry Kane e Lennart Karl.

Próximas partidas ATM Liga dos Campeões 15:00 FCB

Enquanto isso, o goleiro titular Manuel Neuer poderá voltar a ficar à disposição na terça-feira. Seu substituto, Jonas Urbig, também se machucou contra o Dortmund: em uma disputa com Carney Chukwuemeka, foi atingido no rosto pelo joelho do adversário.