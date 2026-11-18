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O jornalista espanhol Josep Pedrerol revelou o valor mínimo pelo qual o Real Madrid aceitaria negociar Vinícius Júnior, caso o clube decida abrir as portas para sua saída na próxima janela de transferências, em meio ao interesse contínuo do Arsenal em contratar o astro brasileiro.

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O apresentador do programa "El Chiringuito" explicou que o clube merengue já estabeleceu um teto financeiro para qualquer eventual negociação, embora não planeje, no momento, vender um de seus principais astros. Segundo ele, a posição do próprio jogador será um fator decisivo para definir o futuro do negócio.

"Acredito que a proposta do Arsenal não chegará em dezembro", afirmou Pedrerol no início de sua fala, acrescentando que o clube inglês pode ser obrigado a abrir mão de alguns de seus jogadores espanhóis, como Martín Zubimendi e Mikel Merino, para "equilibrar o teto salarial" do elenco.

O jornalista espanhol garantiu que o interesse do Arsenal em Vinícius continua vivo, mas que a concretização do negócio depende, antes de tudo, da vontade do jogador de deixar o Real Madrid e, depois, do valor que o clube espanhol vai pedir para liberá-lo. "O Arsenal continua no páreo. A questão é saber se Vinícius quer sair e por quanto o Real Madrid venderia o jogador", disse.

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Questionado sobre o valor que o clube merengue poderia pedir, respondeu: "Existe um piso. O piso será superior a 150 milhões de euros. Vinícius não será vendido por menos de 150 milhões de euros. Isso é impossível. O Real Madrid não vai vendê-lo por menos do que isso. Impossível", segundo informações do site El Desmarque.

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Ao mesmo tempo, Pedrerol esclareceu que isso não significa que o Real Madrid esteja colocando Vinícius à venda, ressaltando que qualquer conversa sobre sua saída continua condicionada a o jogador manifestar o desejo de viver uma nova experiência. Em seguida, comentou a situação de alguns nomes do elenco: "O Real Madrid não o colocou à venda, mas, se Vinícius disser que quer sair, não há lugar para ele no time. Endrick, Rodrygo e o papel de Diomande...".

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O apresentador do "El Chiringuito" voltou a reforçar a posição do clube madrilenho sobre o assunto: "O Real Madrid não vende Vinícius, mas, caso venda, e o Arsenal continua no páreo, não o fará por menos de 150 milhões de euros. Esse é o piso, o piso absoluto".

O Arsenal estava empenhado em contratar Vinícius na última janela de transferências do meio do ano, mas o brasileiro decidiu renovar com o Real e assinou contrato até 2032.

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Vinícius Júnior já está liberado para defender o Real Madrid a partir do próximo jogo contra o Celta de Vigo, pela LaLiga, depois de cumprir suspensão de quatro partidas. O grande dilema do técnico José Mourinho, porém, é como reintegrá-lo à equipe, sobretudo depois da melhora no desempenho e nos resultados durante sua ausência.

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