O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, considerou que a experiência da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, esteve por trás da conquista do título da Copa do Golfo Arábico em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A seleção saudita venceu a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final da 27ª edição do torneio do Golfo.

Donis afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Desde o primeiro dia, os jogadores tinham vontade e paixão, e havia união e harmonia dentro do grupo".

E acrescentou: "Aprendemos muito com a experiência da Copa do Mundo, e com as instruções e o trabalho fomos melhorando e evoluindo passo a passo, e acredito que os jogadores merecem este resultado".

Prosseguiu: "Espero que continuemos a apresentar o mesmo desempenho no futuro. Quando assumi o cargo, não conhecia os jogadores por completo e não havíamos disputado muitos jogos, mas, com o passar do tempo, melhoramos muito, e agora vemos o nível de entrosamento e de evolução dentro do grupo".

O treinador grego falou também sobre seus preparativos para a participação na Copa da Ásia, que será sediada pelo Reino da Arábia Saudita no fim deste ano.

E explicou: "Respeito os meios de comunicação e peço a vocês paciência e apoio. Queremos desenvolver o futebol e dar continuidade com este grupo de jogadores, como Hammam e Firas. Precisamos ter paciência com eles, e daremos o nosso melhor nos próximos compromissos".

Continuou: "Vamos aproveitar este momento, depois avaliaremos o nosso trabalho e analisaremos todas as partidas tecnicamente, buscando as melhores soluções. Escolheremos os jogadores mais adequados para nós e veremos o que vai acontecer no próximo mês, sendo que as nossas próximas escolhas serão em dezembro".

E concluiu: "Vimos ao longo de todo o torneio muita vontade, carinho e paixão por parte da torcida, que nos apoiou o tempo todo. Eu os olhava e sentia que mereciam esta alegria, e hoje os fizemos felizes. Os jogadores agora sentem confiança e orgulho, e são capazes de conquistar ainda mais juntos".

Vale lembrar que este é o primeiro título da seleção saudita em 23 anos, quando se sagrou campeã da Copa do Golfo Arábico de 2003, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos fracassou em recuperar o título, que não conquista desde 2013.