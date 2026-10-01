A seleção da Arábia Saudita enfrenta uma crise de lesões repentina que ameaça sua campanha perfeita no torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", a apenas 48 horas do aguardado e decisivo confronto diante do Catar, no próximo sábado, pelas semifinais que a cidade de Gidá recebe.

Segundo o jornal saudita "Al-Yaum", pairam fortes dúvidas sobre a capacidade de três dos jogadores titulares de chegarem a tempo para o duelo do Golfo, depois que as lesões atingiram as fileiras da Arábia Saudita em um momento extremamente delicado.

No topo da lista de lesionados está o sólido zagueiro Hassan Tambakti, que sofre de uma lesão no músculo da panturrilha, além do meio-campista Alaa Hajji, que teve uma lesão no joelho, aos quais se somou Zakaria Hawsawi após sofrer uma forte contusão também no joelho, deixando a situação do trio para a partida diante do Catar em grande dúvida.

Essas lesões representam um desafio difícil para a comissão técnica da seleção saudita, comandada pelo treinador grego Giorgos Donis, que se viu diante de um verdadeiro teste para encontrar os substitutos adequados e preparar todos os seus jogadores da melhor forma possível antes do confronto que não admite meio-termo.

Espera-se que a situação final do trio seja definida nas próximas horas, à luz da evolução de seu estado físico e do nível de resposta ao intenso programa de tratamento e recuperação ao qual estão submetidos, antes de se tomar a decisão final sobre a inclusão deles na lista da partida.

A Arábia Saudita almeja superar o obstáculo catari e garantir a vaga na grande final, apoiando-se no moral elevado após liderar o Grupo 1 com aproveitamento total, somando 9 pontos, em uma jornada na qual busca reconquistar o título do Golfo diante de sua torcida em Gidá.



