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Denzel Dumfries está revoltado após a humilhante derrota da Holanda por 5 a 0 para a Alemanha na Liga das Nações. "Foi uma falha coletiva. Fizemos uma péssima partida hoje", desabafa o capitão após o jogo à NOS.

O goleiro Bart Verbruggen reuniu os jogadores da Holanda após o quinto gol alemão, em Berlim. "É claro que ficamos irritados uns com os outros. Isso não pode acontecer, e é o que você diz nessa hora", explica Dumfries.

"Havia frustração, e você tenta manter o foco porque precisa continuar jogando. Numa situação dessas, tentamos nos unir, mas é difícil. Fomos fracos demais nas disputas, deixamos espaços grandes demais, e isso os tornou perigosos nos contra-ataques", afirma o lateral-direito, muito abalado com a atuação da Holanda.

Havia bastante euforia em torno da seleção holandesa após a vitória por 7 a 0 sobre a Grécia na sexta-feira. "Depois de uma vitória assim, você quer manter a boa sensação, mas não conseguimos dar sequência. Simplesmente não fomos bem o suficiente."

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Dumfries também avalia de forma crítica sua própria atuação contra a Alemanha. "No primeiro gol, recuo um pouco além do necessário, e isso dá espaço demais a ele (Derry Scherhant, nota da redação). Ele é destro, eu sei disso. Isso não pode acontecer. Sou sempre muito sincero comigo mesmo."

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"E, como eu disse antes, muita frustração. Em determinado momento, tentamos manter as linhas próximas umas das outras. Mas simplesmente não foi bom. Jogar fora de casa contra a Alemanha é muito difícil", conclui Dumfries, decepcionado.

Dumfries usou a braçadeira de capitão contra a Alemanha. O capitão titular Virgil van Dijk e o capitão reserva Frenkie de Jong estavam ausentes por lesão.

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O lateral-direito do Real Madrid já soma 82 partidas pela seleção holandesa. O defensor de 30 anos estreou pela equipe em 2018 e é titular há anos.