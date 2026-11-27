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O Liverpool vive grande fase na Premier League, mas o técnico Andoni Iraola terá de equilibrar com cuidado suas escolhas para o time na próxima semana. Com jogos decisivos pela frente, dois dos jogadores mais influentes da equipe estão a um cartão de uma suspensão automática.

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Jogadores do Liverpool no limite dos cartões

Com a chegada do período de festas, cresce a pressão sobre o Liverpool para manter seus jogadores à disposição em meio a uma sequência intensa de partidas. O time de Merseyside se recuperou de uma fase difícil no início de novembro, quando sofreu derrotas consecutivas para Arsenal e Fenerbahce.

Agora, enquanto se prepara para o próximo clássico contra o Everton, o risco de suspensões preocupa o elenco. Pelas regras atuais da Premier League, qualquer jogador que acumule cinco cartões amarelos nas primeiras 19 partidas da temporada recebe uma suspensão automática de um jogo. Para a equipe de Iraola, esse prazo só se encerra quando enfrentar o Coventry, em 2 de janeiro, o que significa que ainda há vários compromissos importantes pela frente.

As principais preocupações da comissão técnica são o meio-campista Alexis Mac Allister e Bradley Barcola, contratado no verão. Os dois já receberam quatro cartões amarelos no campeonato nesta temporada e estão a uma falta fora de hora de cumprir suspensão.

Mac Allister está nessa situação desde que recebeu um cartão amarelo na vitória sobre o Crystal Palace, embora tenha evitado novos problemas na goleada recente sobre o Manchester United. Barcola, por sua vez, entrou na zona de risco após ser advertido no segundo tempo da partida do último fim de semana.

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O complicador chamado Chelsea

O momento dessas possíveis ausências não poderia ser pior para o Liverpool, especialmente com uma visita a Stamford Bridge no calendário. Segundo o Evening Standard, a dupla entra agora em uma fase decisiva, na qual cada decisão da arbitragem pode ter consequências enormes para o embalo da equipe.

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A lista dos próximos adversários, que inclui Leeds, Tottenham e Aston Villa, oferece pouquíssimos jogos "seguros" para cumprir uma suspensão. A comissão técnica provavelmente conversará com o francês e o argentino campeão do mundo para que evitem reclamações desnecessárias ou faltas deliberadas que possam resultar em suspensão.

Em uma disputa pelo título decidida por margens mínimas, perder dois titulares ao mesmo tempo seria um golpe significativo nas ambições do Liverpool de conquistar troféus sob seu novo comando técnico.

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Profundidade do elenco será posta à prova

Embora Mac Allister e Barcola sejam as preocupações mais imediatas, eles estão longe de ser os únicos jogadores do Liverpool próximos do limite disciplinar da liga. O capitão Virgil van Dijk acumula três cartões amarelos na temporada, assim como os defensores Ronald Araujo e Milos Kerkez.

Mais abaixo na lista, Jeremy Jacquet e Victor Munoz receberam dois cartões amarelos cada e têm um pouco mais de margem antes de atingir o limite inicial de cinco. Esse acúmulo de cartões no elenco significa que Iraola talvez precise recorrer bastante aos reservas antes do previsto, especialmente se houver uma sequência de advertências durante a intensidade do clássico local contra o Everton.

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A situação da defesa é ainda mais complicada pela condição física de Victor Munoz, que tenta se recuperar de um problema físico leve a tempo do início da partida de domingo. Se Munoz não estiver apto a jogar, a pressão para que os demais defensores evitem cartões só aumentará.