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Presidente reforçou foco do Alviverde nas decisões da Libertadores e da Copa do Brasil

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Com duas decisões importantes pela frente, o Palmeiras já começa a direcionar suas atenções para a reta final da temporada. Nesta última quinta-feira (19), durante a inauguração das piscinas climatizadas do clube, a presidente Leila Pereira fez um pronunciamento à torcida e deixou claro que as prioridades do Verdão agora são as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil.

A declaração reforça o discurso adotado por Abel Ferreira após a derrota para o Cruzeiro, quando o treinador praticamente descartou as chances de título no Campeonato Brasileiro.

"Não tenha dúvida nenhuma que o nosso foco total é na conquista da Libertadores e na conquista da Copa do Brasil. Estou muito feliz de mais uma vez estarmos em duas finais", afirmou Leila.

A dirigente também pediu o apoio dos torcedores e destacou a importância de o clube chegar a duas decisões na mesma temporada. Para a presidente, o momento exige concentração total na busca pelos troféus, que podem encerrar o ano com conquistas expressivas para o Palmeiras.

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"Isso que você, torcedor, tem que valorizar, e torcer para que dê tudo certo. Fiquem felizes. É uma grande conquista estarmos em duas finais. Não tenho dúvida nenhuma que lutaremos muito, com todas as forças, para dar essa alegria para vocês. Essas alegrias. A conquista da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso que interessa. Nada mais interessa. Ponham isso na cabeça", completou.

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Antes de disputar as finais, porém, o Palmeiras ainda tem um compromisso importante pelo Brasileirão. Neste sábado, às 16h30 (de Brasília), a equipe recebe o Flamengo, no Nubank Parque, pela 36ª rodada. O Verdão ocupa a segunda colocação, com 73 pontos, seis atrás do Rubro-Negro, que precisa apenas de um empate para confirmar matematicamente o título nacional.

Na última quarta-feira, Abel Ferreira já havia reconhecido a vantagem do rival e afirmado que o campeonato estava "entregue" ao Flamengo. O treinador também demonstrou preocupação com o calendário e indicou que poderá tomar decisões pensando no que considera melhor para o clube diante da sequência de partidas decisivas.

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A primeira final será a da Libertadores, no dia 28 de novembro, contra o Estudiantes, em Montevidéu, no Uruguai. Na sequência, o Palmeiras terá pela frente a decisão da Copa do Brasil, diante do Grêmio, marcada para 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília.