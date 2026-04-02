Duas contratações indispensáveis... O Real Madrid define suas prioridades para o verão

A diretoria do Real Madrid definiu claramente suas prioridades para reforçar o elenco durante a próxima janela de transferências de verão, segundo uma reportagem da imprensa espanhola.

O Real Madrid está atualmente analisando os nomes dos jogadores alvo para fechar os acordos de forma definitiva antes do fim da temporada atual, segundo o jornal madrilenho “AS”.

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Mas o clube merengue também está acompanhando de perto a Copa do Mundo, em busca de surpresas ou talentos de destaque que possam surgir no torneio.

O “AS” acrescentou que o Real Madrid definiu duas contratações como suas principais prioridades para o verão, visando principalmente um zagueiro central e um meio-campista.

Segundo o jornal, o clube azul e branco busca um meio-campista com visão de jogo e capacidade de liderança em campo, além de um zagueiro com excelentes características para reforçar a defesa, especialmente diante do declínio no desempenho defensivo nesta temporada.