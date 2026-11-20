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Notícia dramática para Harry Kane. O atacante sofreu uma lesão no tornozelo contra o FC Köln (1 a 1) na sexta-feira, e o Bayern de Munique confirmou que ele rompeu o ligamento da sindesmose. Segundo a Sky, a recuperação de Kane deve levar cerca de três meses.

O problema ocorreu no primeiro tempo. Em uma disputa dentro da área, o artilheiro caiu de mau jeito. Kane percebeu que havia se machucado e precisou ser substituído.

A lesão é um duro golpe para o Bayern, que já enfrenta uma crise de lesões. Luis Díaz, Ismael Saibari e Serge Gnabry não jogaram na sexta-feira, e a ausência deles foi sentida.

Kane, de 33 anos, viveu recentemente um grande momento ao conquistar a Bola de Ouro. Com 156 gols em 163 jogos, ele marca sem parar desde que chegou do Tottenham Hotspur, em 2023.

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Michael Olise também saiu lesionado e, segundo a Sky , deixou o estádio de muletas. O Bayern informou que o francês sofreu uma contusão na parte dianteira do pé. A imprensa alemã espera que ele volte a ficar à disposição na próxima semana.

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Além disso, Díaz parece estar perto de voltar ao elenco do Bayern na próxima semana. O colombiano sofreu uma lesão muscular há um mês. A expectativa é que ele retorne na quarta-feira, contra o Lille OSC, pela Liga dos Campeões.

Após a partida, o técnico Vincent Kompany foi questionado na entrevista coletiva, como era de se esperar, se gostaria de receber um novo atacante em janeiro. "Não quero falar de jeito nenhum sobre o que talvez precise acontecer daqui a dois meses", respondeu o belga.

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"A única coisa que me interessa agora são os jogos que ainda temos pela frente e garantir que, apesar desta situação, continuemos somando pontos e conquistando vitórias."

"Os jogadores que temos à disposição agora são nossa principal prioridade. Nossa tarefa é ter um bom desempenho nesses jogos e tentar, junto com nossos torcedores, continuar ajudando uns aos outros a superar esta situação. Todo o resto não importa neste momento", afirmou Kompany.