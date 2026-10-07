Drama, ironia e arrogância: como o mundo interpretou o longo comunicado de Cristiano Ronaldo?

As declarações de Cristiano Ronaldo receberam ampla atenção da mídia internacional, depois que ele publicou um comunicado extenso, com mais de 2000 palavras, no qual quebrou o silêncio sobre a crise que estourou dentro da concentração da seleção de Portugal, após sua saída da equipe durante o período da data Fifa.

Considerando a projeção mundial que o capitão de Portugal possui, era natural que o comunicado despertasse grande interesse, com a mídia analisando os detalhes revelados por Ronaldo sobre os bastidores de sua desavença com o técnico Jorge Jesus, e as promessas que, segundo ele, lhe foram feitas durante reuniões privadas, antes de a crise tomar um rumo mais acirrado.

O jornal português "A Bola" reproduziu as reações nos jornais espanhóis, ingleses e franceses.

O "terremoto" de Ronaldo na Espanha

A imprensa espanhola destacou o que o jornal "Marca" classificou como o "terremoto" provocado pelas declarações de Ronaldo, com atenção especial aos bastidores revelados pelo jogador de 41 anos.

O jornal ressaltou que as promessas relativas ao gerenciamento da condição física de Ronaldo, feitas por Jorge Jesus durante reuniões privadas com a presença de Simon Coutinho, diretor esportivo do Al-Nassr, contrastaram completamente com o que aconteceu depois diante da imprensa.

A "Marca" também se deteve em uma das maiores surpresas do comunicado de Ronaldo, que foi a revelação de que ele estava disposto a encerrar sua carreira internacional após a Copa do Mundo de 2026, antes de voltar atrás na decisão após a insistência de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, durante o voo de volta dos Estados Unidos.

A Inglaterra relata os detalhes da "separação amarga"

Na Inglaterra, a mídia tratou o caso como um dos sinais do fim de uma era na seleção portuguesa.

O jornal "The Athletic" apresentou um relato detalhado da sequência cronológica revelada por Ronaldo, começando pelo plano original que previa que ele não jogaria contra Noruega e Dinamarca, passando pela decisão surpreendente de mandá-lo aquecer diante da Noruega, apesar de não ter entrado em campo, até a recusa de Jorge Jesus em cumprir a fórmula que, segundo Ronaldo, havia sido previamente acordada para esclarecer a crise diante da imprensa.

Já o "Sky Sports" falou de um "gosto amargo" deixado pela separação entre Ronaldo e a seleção, mas ao mesmo tempo apontou que o jogador não planeja se aposentar da seleção, e sim que se declarou disposto a se submeter a qualquer sanção disciplinar que a Federação Portuguesa de Futebol possa lhe aplicar por ter deixado a concentração.

Por sua vez, o jornal "Daily Mail" descreveu o comunicado de Ronaldo como um "comunicado estranho", apontando o que ele continha em termos de um "pedido de desculpas de oito pontos" que o jogador exigiu do técnico de Portugal, além de sua fala sobre as conversas secretas com Jesus, e a comparação que fez com os lendários Pelé e Maradona, num momento em que seu futuro com a seleção ainda está indefinido.

"Drama psicológico" na França

Já o jornal francês "L'Équipe" optou por descrever o que acontece como um "drama psicológico" de dimensões sem precedentes.

O jornal apontou que a crise chega em um momento esportivo delicado para Ronaldo, mas se deteve especialmente no momento da publicação de seu comunicado, que veio poucas horas antes da despedida de seu rival histórico Lionel Messi da seleção da Argentina.

ESPN revela o "ultimato" de Ronaldo

Nos Estados Unidos, a rede "ESPN" elevou o tom da questão, baseando-se em fontes próprias, e afirmou que Ronaldo deu uma espécie de ultimato, assegurando que não voltará à seleção portuguesa enquanto Jorge Jesus continuar no cargo de treinador.

Segundo a rede, a raiva de Ronaldo aumentou depois que Jesus não cumpriu o que o jogador disse ter sido prometido, ou seja, apresentar um esclarecimento ou um pedido de desculpas público durante a coletiva de imprensa a respeito do episódio em que foi convocado a aquecer diante da Noruega sem ter participado da partida.

Em contrapartida, o canal catari "Al Jazeera" focou no outro lado do comunicado de Ronaldo, especificamente em seu pedido de desculpas explícito à torcida e aos companheiros por ter deixado a concentração de forma surpreendente, reconhecendo que a responsabilidade de usar a braçadeira de capitão da seleção acrescenta ainda mais peso a qualquer atitude que ele tome.

"C'ego'7": a ironia chega às rádios

Os ecos da crise não se limitaram aos jornais e canais de televisão, pois ela também foi abordada por programas de rádio e podcasts na Espanha.

No programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", os responsáveis pelo programa optaram por descrever a questão como "C'ego'7", em uma referência irônica à soberba de Ronaldo, especificamente à sua fala sobre Pelé e Maradona no contexto de defesa de sua posição e de seu histórico com a seleção portuguesa.