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A dolorosa trajetória de Alphonso Davies ganha mais um capítulo. Mais uma vez, o lateral-esquerdo desfalca o Bayern de Munique por lesão, agora em um momento inoportuno!

Mais de 600 dias depois de sua última partida como titular, Alphonso Davies voltou à escalação inicial da seleção do Canadá no sábado. Apenas seis minutos depois, seu celebrado retorno já havia terminado . O jogador de 26 anos escorregou sem sofrer interferência de um adversário e, pouco depois, deixou o campo balançando a cabeça.

Embora o auxiliar técnico Mauro Biello e a federação tenham falado inicialmente, de forma um tanto vaga, em uma "lesão na parte inferior do corpo", agora veio a amarga confirmação: Davies sofreu mais uma ruptura de fibras musculares na coxa. Ele ficará fora "por enquanto", informou discretamente o clube mais vezes campeão da Alemanha na segunda-feira . Dado o histórico de Davies, porém, é de se esperar que ele fique afastado por semanas. Um retorno antes de dezembro seria mais do que surpreendente; é possível até que ele só volte a jogar depois da pausa de inverno.

Sem dúvida, um choque para o Bayern. Afinal, o afastamento forçado chega em um momento inoportuno por vários motivos e, além disso, reacende uma questão delicada.

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Alphonso Davies estava em grande fase e deixou Nathaniel Brown para trás na disputa

Desde o outono, Davies voltou a apresentar atuações de alto nível pelo Bayern. Poucas semanas após a chegada de Nathaniel Brown, o veloz favorito da torcida mostrou por que está entre os jogadores mais bem pagos do clube. Ultimamente, Davies superou o reforço na disputa pela lateral esquerda e reconquistou a vaga de titular .

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Além disso, antes da pausa para as seleções, ele se destacou nos jogos importantes contra o Arsenal e o Atlético de Madrid e, em parte da partida contra o Borussia Dortmund, atuou uma posição mais à frente como substituto de Luis Diaz. No verão, o clube não havia contratado um reserva para o colombiano, também sob o argumento de que Davies é originalmente um ponta-esquerda . Isso apesar de o colombiano, cujo retorno provavelmente também não acontecerá na sexta-feira contra o Colônia, ter pedido um reforço para dividir a carga de jogos.

Com Serge Gnabry (lesão grave na coxa) e Ismael Saibari (ruptura do ligamento da sindesmose) ainda afastados por mais tempo, é bem possível que Brown precise ajudar no ataque, como já fez no início da temporada. Jamal Musiala está perto de voltar a ser relacionado, mas ainda não deve ser uma opção para começar jogando. Assim, Konrad Laimer ou Josip Stanisic, que vem de atuações abaixo do esperado, provavelmente terão de atuar na lateral esquerda.

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Em tese, Hiroki Ito também é uma opção. Livre de lesões pela primeira vez em muito tempo, o japonês somou apenas 115 minutos em campo nesta temporada, embora tenha disputado os 90 minutos contra o Magdeburg, da segunda divisão, no fim de outubro, pela Copa da Alemanha. Mas atuou como zagueiro. Evidentemente, ele já não é uma opção concreta nos planos do técnico Vincent Kompany.

Davies ficou extremamente frustrado após ser substituído no fim de semana, ainda mais porque, depois de sofrer uma ruptura de um feixe muscular na reta final da temporada passada, ele havia até reduzido seu ritmo na Copa do Mundo disputada em seu país natal e jogado apenas 16 minutos, o que provocou muitas críticas dos torcedores canadenses. Ele estava "um pouco frustrado e irritado", disse Davies à emissora esportiva canadense OneSoccer. Segundo ele, "não tem graça" sofrer repetidamente lesões na coxa. "Perdi a cabeça no vestiário, não sabia o que estava acontecendo", explicou Davies, confessando que também quebrou algumas lixeiras.

Getty Images

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Extenso histórico médico: lesões musculares de Alphonso Davies não são coincidência

Uma reação que não surpreende diante do extenso histórico médico de Davies. Essa já é sua quarta ruptura de fibras musculares desde dezembro de 2024. Desde que chegou a Munique, em janeiro de 2019, ele perdeu nada menos que 129 jogos. Só após sua lucrativa renovação de contrato no início de 2025 , acumulou mais dias de afastamento do que alguns jogadores em toda a carreira profissional, a começar pela lesão mais grave de sua trajetória até então:

24 de março a 8 de dezembro de 2025: ruptura do ligamento cruzado (incluindo o período de recuperação do ritmo de treinos)

4 a 15 de janeiro de 2026: doença

22 de fevereiro a 9 de março de 2026: ruptura de fibras musculares

11 de março a 2 de abril de 2026: lesão na coxa

7 de maio a 11 de junho de 2026: lesão muscular

desde 15 de novembro de 2026: ruptura de fibras musculares

Chama a atenção, sobretudo, o fato de Davies sofrer repetidamente com problemas musculares desde a lesão no ligamento cruzado, também sofrida a serviço da seleção, inicialmente não diagnosticada pela federação e que deu origem a uma disputa pública com o Bayern . Isso está longe de ser raro no futebol profissional. Um estudo publicado no American Journal of Sports Medicine mostra que quase um em cada três profissionais sofre desse "fenômeno" no primeiro ano após o retorno. Segundo o estudo, quando é necessária uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado, o risco se torna mais de duas vezes e meia maior em comparação com o de jogadores não lesionados.

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Em números: cerca de 32,5% sofrem pelo menos uma lesão muscular nos primeiros doze meses após o retorno, enquanto o índice no grupo de comparação saudável é de aproximadamente 12,5%. As duas primeiras rupturas de fibras musculares de Davies, porém, ocorreram alguns meses antes da lesão no ligamento cruzado.

Davies também se preocupa com o fato de sentir incômodos repetidamente no mesmo lugar. Ter quatro lesões na parte posterior da coxa "é algo com que é preciso tomar muito cuidado. Se você sofre a mesma lesão repetidamente, em algum momento algo pode ceder, e aí estamos falando de uma cirurgia. É algo que me dá medo. É realmente muito difícil", disse ele.

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Além disso, Davies e o técnico Jesse Marsch revelaram à OneSoccer que ele já havia sentido, antes do jogo, "um pouco de dor na região do joelho, ou seja, na parte inferior da musculatura posterior da coxa". A equipe médica não tratou o problema com descaso e chegou a pedir uma ressonância magnética, que não mostrou nenhuma alteração. "Ela mostrou que não havia nenhum problema. Então eu disse: tudo bem."

Agora, Davies quer fazer de tudo para "continuar positivo", concentrar-se em sua "recuperação e tentar voltar da forma mais rápida e segura possível".

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Alphonso Davies já não é inegociável? Bayern enfrenta um dilema

Ainda assim, volta a surgir a pergunta: o Bayern fez um bom negócio ao estender seu contrato até 2030? Após negociações extremamente difíceis, a diretoria liderada pelo diretor esportivo Max Eberl acabou lhe concedendo um salário-base estimado em 15 milhões de euros, que, segundo relatos, pode subir consideravelmente com bônus. Além disso, houve um generoso prêmio pela assinatura de cerca de 20 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, porém, o Bayern se protegeu antecipadamente. Segundo a Sport Bild , o clube continua pagando o salário integral de Davies por três a quatro meses em caso de afastamento por lesão, enquanto esse período é de seis meses, por exemplo, para Jamal Musiala . Na verdade, o Bayern, como qualquer outro empregador, só é obrigado a garantir a continuidade do pagamento do salário por seis semanas em caso de doença. A partir da sétima semana, o seguro público de saúde assume os pagamentos na Alemanha, com um teto de 5.812,50 euros brutos por mês.

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Diante de seu salário elevado, porém, rumores já circulavam na primavera, relatados entre outros pelo kicker, de que Davies já não era inegociável . O novo revés alimenta as dúvidas sobre se Davies algum dia conseguirá deixar para trás a condição de presença constante no departamento médico e se o Bayern não estaria melhor com uma separação. Sobretudo porque Brown já está disponível como uma alternativa de alto nível e também é jogador da seleção alemã. Por outro lado, dificilmente algum clube estaria disposto a oferecer um salário tão elevado a um lateral-esquerdo com esse histórico de lesões.

É um verdadeiro dilema para o Bayern. Ao menos permanece a esperança legítima de que Davies, após voltar, consiga rapidamente retomar o nível de suas atuações anteriores e de que a questão de uma venda nem precise mais de resposta. Nesse caso, Davies finalmente terá deixado para trás aquele difícil primeiro ano após a lesão no ligamento cruzado.

Getty Images

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Alphonso Davies: estatísticas e números pelo Bayern de Munique

Estatística Temporada 2026/27 Total Jogos 15 264 Gols 3 18 Assistências 5 45 Jogos perdidos 0 (por enquanto) 129