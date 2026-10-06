"Doutor Messi": universidade argentina surpreende La Pulga em sua despedida

Lionel Messi se prepara para disputar sua última partida com a camisa da seleção da Argentina, mas sua despedida da equipe não ficará restrita ao campo, depois que a Universidade de Buenos Aires decidiu homenageá-lo concedendo-lhe sua mais alta condecoração acadêmica, em reconhecimento à sua trajetória e às suas conquistas na representação de seu país.

A seleção da Argentina enfrenta o Benin, na madrugada desta quarta-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, na partida que marcará a última aparição de Messi com a Albiceleste, menos de três meses depois da derrota na final da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha.

Apesar de a partida não ter grande importância esportiva, ela se transformou em uma ocasião para celebrar a trajetória do capitão argentino, que se prepara para se despedir da seleção após anos repletos de conquistas.

Messi "doutor honoris causa"

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Segundo informou a emissora francesa RMC, a Universidade de Buenos Aires, a mais tradicional instituição de ensino da Argentina, decidiu conceder a Messi, de 39 anos, o título de "doutor honoris causa" (Doctor Honoris Causa), a mais alta honraria concedida pela universidade.

A homenagem veio em reconhecimento à trajetória esportiva de Messi e às suas conquistas com a seleção da Argentina, além do papel que desempenhou na representação de seu país no cenário internacional.

O Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires aprovou por unanimidade a concessão dessa homenagem a Messi, destacando que a trajetória do campeão mundial e oito vezes vencedor da Bola de Ouro representa "um exemplo de excelência, perseverança, humildade e conduta ética".

Apesar de receber o título de "doutor honoris causa", a homenagem não concede a Messi qualquer direito acadêmico ou profissional, uma vez que o jogador não ministrará palestras nem dará aulas na universidade.

Primeiro jogador de futebol a receber a homenagem

Messi se tornará o primeiro jogador de futebol a receber o título de "doutor honoris causa" da Universidade de Buenos Aires, que já homenageou vários cientistas, acadêmicos e políticos da Argentina e de fora dela, entre eles os médicos franceses Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier.

Ricardo Gelpi, reitor da universidade, afirmou no comunicado de anúncio da homenagem: "Independentemente do que todos os argentinos sabem sobre Messi, e para além dos números e das estatísticas que confirmam sua posição esportiva, queremos também homenagear uma pessoa humilde e perseverante, um modelo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional".

E acrescentou: "Por meio desta homenagem, queremos ressaltar a posição e a influência de alguém que, por meio do esporte e para além dele, alcançou conquistas excepcionais e se tornou um modelo de excelência".

Números excepcionais com a Argentina

Messi é o jogador da Argentina com mais partidas internacionais disputadas, com 207 jogos antes do confronto contra o Benin, que elevará sua marca para 208 partidas.

Ele também lidera a lista de artilheiros da seleção, com 125 gols, além de ser o maior garçom da história da Albiceleste, com 68 assistências.

Messi conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008 e foi campeão da Copa América duas vezes, em 2021 e 2024, encerrando sua trajetória internacional com uma homenagem acadêmica excepcional, coincidindo com sua despedida da seleção.