Gonçalo Ramos marcou três gols e deu uma assistência nas últimas três partidas pela seleção de seu país, Portugal, enquanto João Félix marcou três gols e deu outra assistência durante a atual data Fifa, inaugurando uma nova era para Portugal.

Enquanto o futuro de Cristiano Ronaldo segue indefinido, a nova seleção de Portugal, comandada pelo técnico Jorge Jesus, que venceu todas as suas partidas e já se classificou às quartas de final da Liga das Nações da Uefa, encontrou novas opções ofensivas.





Dois nomes talvez inesperados: Ramos, o atacante que costumava ser reserva em Portugal ou no Paris Saint-Germain, transferiu-se para o Milan neste verão por 70 milhões de euros; já João Félix, que havia sido "afastado" dos holofotes da mídia rumo à Arábia Saudita, parece ter "voltado", segundo informou o jornal espanhol "Marca".

Jesus escala a seleção portuguesa num esquema 4-4-2, e a dupla de volantes formada por Vitinha e João Neves segue de pé (com a chegada de outros jogadores, como Palhinha e Rúben Neves), mas a principal diferença está na mudança de posições dos jogadores do meio-campo ofensivo.

Ramos é o novo padrão para o pós-Cristiano, o atacante número 9 de Portugal, e tem ao seu lado João como segundo atacante, com total liberdade no ataque; já Bruno Fernandes começa pela ponta esquerda, buscando posições em profundidade e deixando toda a lateral aberta para as investidas por dentro de Nuno Mendes.

"Gonçalo Ramos, como todos os atacantes, vive para marcar gols, e foi isso que ele fez nas últimas quatro partidas", essas são as palavras de elogio de Jorge Jesus, que foi o responsável por dar a Ramos sua primeira aparição pelo Benfica, antes de sua transferência milionária para o Paris Saint-Germain.

Ao mesmo tempo, a boa fase de João também está ligada ao técnico da seleção portuguesa: ele foi seu treinador na última temporada no Al-Nassr, e João marcou 20 gols e deu 13 assistências em 33 partidas pelo Campeonato Saudita, no qual a equipe conquistou o título.

O próprio atacante português reconhece: "Como sempre disse, minha posição é a de segundo atacante. Se eu jogar nessa posição, minhas chances de sucesso serão muito maiores".

E Jesus afirmou: "João Félix jogou pelos melhores clubes da Europa, mas não apresentou o desempenho que se esperava dele. Ele atuou em muitas posições diferentes, e acredito que os treinadores não entenderam a melhor forma de aproveitar suas qualidades".