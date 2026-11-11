Dos escombros da guerra ao Bernabéu: convite de Vinícius muda a vida de uma criança sudanesa

Compartilhar Siga GOAL no Google

O astro brasileiro Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, enviou uma mensagem em vídeo em árabe a um menino sudanês chamado Zaher, que perdeu as pernas na capital Cartum em 2024, antes de recuperar a capacidade de andar graças a duas próteses.

Publicidade

Vinícius expressou em sua mensagem total solidariedade a Zaher (13 anos), desejando a ele a recuperação de sua vida normal e o retorno à prática do futebol, além de fazer um convite oficial para que assista a uma das partidas do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu e o encontre pessoalmente.

Vinícius disse em sua mensagem: "Soube da sua história, sei o quanto os últimos meses foram difíceis para você, espero que você aproveite suas novas pernas artificiais, que volte a jogar futebol e que encontre a felicidade. Você merece isso".

O craque brasileiro acrescentou: "Gostaria de convidá-lo para assistir a uma partida em Madri, podemos passar o dia juntos".

A mensagem de Vinícius veio depois que a emissora britânica BBC revelou a história de Zaher em uma reportagem anterior, na qual o menino indicou que Vinícius é seu jogador favorito, o que levou o craque brasileiro a gravar uma mensagem pessoal de apoio para ele.

Publicidade Publicidade

Zaher disse após assistir à mensagem: "Digam ao Vinícius que o amo, a mensagem dele elevou muito o meu moral".

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Os detalhes do acidente remontam a 2024, quando Zaher e sua mãe, Habiba, estavam cercados em Cartum, em meio aos combates travados entre o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido desde 2023.

Durante o trabalho de vender lentilhas nas ruas para garantir o sustento, um drone caiu perto deles, o que resultou na amputação das duas pernas de Zaher e na perda da sua capacidade de andar.

Publicidade

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mais de 17 milhões de crianças no Sudão precisam de ajuda humanitária, enquanto foram confirmadas a morte ou o ferimento de pelo menos 4.300 crianças, com a probabilidade de que o número real seja muito maior.

Após a publicação da reportagem da BBC, a advogada britânica de origem sudanesa Dina Latif lançou uma campanha on-line de arrecadação de doações, que conseguiu reunir 45 mil libras esterlinas, cerca de 60 mil dólares americanos, para cobrir as despesas do tratamento de Zaher e seus cuidados médicos.

Publicidade

Diante da indisponibilidade do tratamento necessário no Sudão, Zaher e sua mãe foram obrigados a deixar o país rumo ao Cairo, depois de meses de planejamento, especialmente após terem perdido os passaportes e as certidões de nascimento durante a guerra.

No Cairo, Zaher passou por uma cirurgia e, em seguida, por um programa de reabilitação e fisioterapia que durou meses, além de apoio psicológico para ajudá-lo a superar o trauma, até que conseguiu usar suas pernas artificiais, andar e chutar a bola novamente.

Publicidade

Zaher e sua mãe voltaram posteriormente para Cartum, em meio à expectativa de que sua história seja um exemplo que chame a atenção para o sofrimento de milhares de crianças sudanesas que ficaram com deficiências permanentes por causa da guerra.