Dorival admite momento difícil e aponta caminho para São Paulo recuperar confiança

Dorival Júnior reconheceu o momento delicado vivido pelo São Paulo após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (7), no Mineirão. Depois do segundo revés consecutivo na competição, o treinador afirmou que já iniciou uma conversa com os jogadores no vestiário para tentar recuperar a confiança do elenco antes da sequência da temporada.

O técnico destacou que o São Paulo precisa apresentar uma postura diferente diante do Vitória, no próximo compromisso, e espera que a equipe consiga transmitir mais segurança ao torcedor.

"Temos consciência de que o momento é difícil. Espero que no jogo de sábado [contra o Vitória] tenhamos uma postura que passe mais confiança ao nosso torcedor. Procuramos já iniciar uma recuperação aqui dentro do vestiário, conversando com os jogadores para que façamos duas partidas com mais segurança e confiança", começou.

Na avaliação de Dorival, a derrota para o Cruzeiro teve características diferentes do revés anterior, contra o Santos. O treinador classificou o gol sofrido diante do rival paulista como um lance pontual, enquanto apontou erros defensivos e movimentos em velocidade do time mineiro como fatores determinantes para o resultado no Mineirão.

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"O jogo do Santos foi um lance casual e pontual, Fora isso, não tivemos nenhum problema na partida. O jogo de hoje foi diferente, com alguns movimentos em velocidade que desarticularam e quebraram o equilíbrio que vínhamos tendo. No jogo de hoje eu concordo que foram erros que nos colocaram em uma situação desconfortável", disse.

Apesar da derrota, Dorival também ressaltou que o São Paulo teve oportunidades no início da partida e poderia ter mudado o cenário caso tivesse aberto o placar. O treinador reconheceu a dificuldade do confronto e elogiou o adversário pelo resultado conquistado em Belo Horizonte.

"O jogo de hoje era de um grau de dificuldade, em razão de tudo, mas não quer dizer que não tenhamos ido a campo com um objetivo claro. Tivemos as primeiras oportunidades, poderíamos ter uma sorte um pouco melhor e se tivesse o gol logo de início as coisas poderiam ser diferentes. O Cruzeiro tem uma bela equipe e mereceu o resultado", completou.

Com a derrota, o São Paulo permanece na 11ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos em 29 partidas, apenas cinco acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. A partida representa a 19ª de Dorival Júnior sob o comando do São Paulo nesta sua terceira passagem pelo clube, com retrospecto de cinco vitórias, seis empates e oito derrotas e um aproveitamento de apenas 36,5%.

Para efeito de comparação, os dois antecessores de Dorival na temporada, Roger Machado e Hernán Crespo, tiveram 49% e 61,9% de aproveitamento, respectivamente, em suas passagens pelo Tricolor. Apesar dos resultados ruins, o atual treinador tem respaldo da diretoria e não tem chances de ser substituído no momento, de acordo com apuração do ge.

Em um momento complicado, Dorival Júnior e o São Paulo terão uma oportunidade de reação no próximo sábado (10). O Tricolor recebe o Vitória, que também tem 36 pontos, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão.