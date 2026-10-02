Donis responde à pergunta difícil e revela a situação de Hausawi e Tambakti

O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, lançou o grito de desafio antes do aguardado confronto diante do Catar, neste sábado, no Estádio Al Inmaa, pela semifinal da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", afirmando que os jogos de mata-mata exigem uma concentração diferente e muita confiança, longe das pressões.

Donis disse durante a coletiva de imprensa: "O jogo de amanhã é diferente dos confrontos da fase de grupos, porque é no sistema de mata-mata. Enfrentamos uma seleção forte, que tem grande experiência, e buscamos apresentar uma atuação de destaque e conquistar a vitória".

E acrescentou: "Temos que jogar de forma coletiva e analisar os pontos fortes e fracos do adversário, e o mais importante é a concentração desde o início da concentração até a chegada ao estádio. Queremos disputar a partida diante de arquibancadas lotadas, especialmente porque a torcida criou um clima especial nos confrontos anteriores".

Georgios Donis apontou a dificuldade do acúmulo de jogos, explicando: "Em 6 dias disputamos 3 partidas, e isso não é algo fácil, por isso tomamos decisões relacionadas à gestão das cargas dos jogadores".









Donis revelou que Zakaria Hawsawi vai desfalcar o confronto contra o Catar, enquanto a situação de Hassan Tambakti ainda não foi definida, dizendo: "Vamos ver até que ponto ele tem condições de jogar e tomaremos a decisão adequada".

O técnico grego ressaltou a necessidade de melhorar o aspecto defensivo, destacando a importância de manter a meta inviolável e a concentração diante de uma seleção catari que é considerada uma das que mais criam oportunidades no torneio.

E disse: "Analisamos cada adversário e tentamos aproveitar os pontos fortes e fracos. Quando mantivermos a posse de bola e tomarmos as decisões certas, conseguiremos criar perigo e marcar".









Donis afirmou que seu projeto com a seleção da Arábia Saudita precisa de tempo, explicando que começou a trabalhar no desenvolvimento da equipe gradualmente desde que assumiu a missão, com foco na posse de bola, nas bolas paradas, na pressão e na rapidez na tomada de decisão.

E acrescentou: "Queremos construir uma equipe que tenha uma identidade clara, e que consiga pressionar e criar energia entre o ataque e a defesa. Os jogadores respondem bem e tentam aplicar as ideias, e esse fator mental nos ajudou a encurtar o tempo".

E sobre as pressões ligadas ao histórico da Arábia Saudita nas fases eliminatórias, disse: "A pressão é algo natural, mas quando os jogadores acreditam no plano e em seus companheiros e estão preparados, serão capazes de lidar com qualquer situação dentro de campo. Queremos jogar com confiança e flexibilidade".









Por sua vez, Abdullah Al Salem, jogador da seleção da Arábia Saudita, afirmou que o confronto contra o Catar é diferente dos anteriores, dizendo: "Este é um jogo de semifinal, e vamos enfrentar uma seleção que tem grande experiência e já conquistou a Copa da Ásia, mas nós também somos uma equipe forte e almejamos chegar à final".

Al Salem falou sobre seu primeiro gol pela seleção, dizendo: "Marcar meu primeiro gol pela seleção aos 33 anos talvez tenha vindo depois das dificuldades e oscilações que vivi na minha carreira. Sempre trabalhei duro dentro e fora de campo, e ainda sou capaz de ajudar meus companheiros".

E o jogador da seleção da Arábia Saudita acrescentou: "Todos contribuem para marcar os gols, e eu coroei o trabalho da equipe marcando o gol. Seja atuando como titular ou reserva, o objetivo é um só, que é representar a seleção da melhor maneira e conquistar o título".



