Os mais de 11 mil quilômetros de viagem que o Borussia Dortmund precisa percorrer nestes dias, com três jogos fora de casa em apenas seis dias, já foram amplamente discutidos antes de sua segunda partida na Liga dos Campeões nesta temporada. Primeiro, rumo ao extremo norte da Noruega, onde perdeu por 1 a 0 (0 a 0) para o Bodö/Glimt na noite de quarta-feira; no sábado, à capital para enfrentar o Union Berlin; e, na próxima terça-feira, ao distante Azerbaijão para encarar o Sabah FK.

"Nenhum time do mundo consegue disputar todos os jogos com os mesmos 11 jogadores diante de viagens tão desgastantes. Por isso, fizemos mudanças hoje", explicou o técnico do BVB, Niko Kovac, ao microfone do DAZN antes da partida contra o Bodö/Glimt, ao justificar as cinco alterações que fez na escalação inicial em relação ao empate por 2 a 2 com o Werder Bremen na sexta-feira passada.

O líder da defesa, Nico Schlotterbeck, que acabara de se recuperar de uma nova lesão no tornozelo, ficou em casa para ser poupado. Em seu lugar, Ramy Bensebaini começou no trio defensivo. Mas Kovac fez outras quatro mudanças: Konstantinos Karetsas no lugar de Ethan Nwaneri, Samuele Inacio no de Marcel Sabitzer e, em duas alterações bastante surpreendentes, Joey Veerman e Fabio Silva começaram nas vagas de Felix Nmecha e Serhou Guirassy.

BVB: o "plano para o gramado sintético" de Niko Kovac que não deu certo

"Espero que tenhamos feito boas mudanças", acrescentou Kovac, sorrindo. Não tinham. Pelo menos, não antes do jogo. A comissão técnica do Dortmund depositava grandes expectativas sobretudo nas entradas de Karetsas e Inacio no ataque, especialmente por causa do piso pouco habitual em Bodö. "Acho que jogadores menores se adaptam melhor ao gramado sintético. Por isso, escolhemos Kosta, Samuele e também Fabio hoje, porque eles lidam melhor com os movimentos aqui no gramado sintético", explicou Kovac antes do apito inicial.

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O "plano para o gramado sintético", que buscava dar força ao ataque com Karetsas, Inacio e Silva, mais ágeis e móveis do que as outras opções, fracassou completamente. Principalmente os dois jovens de 18 anos, Karetsas e Inacio, pareciam deslocados, porque o BVB sequer conseguiu colocá-los em situações nas quais pudessem explorar suas qualidades no um contra um e nas tabelas rápidas em espaços curtos. Assim, o efeito que Kovac esperava de suas escolhas de escalação motivadas pelo gramado foi desaparecendo cada vez mais ao longo da partida.

O que Niko Kovac criticou após a derrota do BVB por 1 a 0 para o Bodö/Glimt?

"Não jogamos nada bem com a bola. O adversário foi muito mais ágil", disse Kovac, que teve de admitir que, para seu plano de jogo, teria sido bem melhor apostar desde o início no dinamismo de Nmecha ou Nwaneri e na presença física de Guirassy. O Bodö/Glimt "atacou a profundidade muito melhor do que nós. Jogamos todas as bolas nos pés, nenhuma nas costas da linha defensiva. E assim não dá para desorganizar um adversário", afirmou Kovac.

Em retrospecto, o croata deve se cobrar por não ter corrigido antes sua rotação malsucedida e feito mudanças já no intervalo. Afinal, nada mudou de imediato no segundo tempo. Enquanto o BVB perdia de vez a capacidade de disputar as jogadas, os donos da casa se tornavam cada vez mais perigosos e chegaram ao gol que lhes deu a merecida vantagem e, no fim, a vitória, marcado por Fredrik Sjövold aos 52 minutos.

"Chegávamos sempre um passo atrasados, não conseguíamos disputar as jogadas com firmeza suficiente. Foi muito pouco, esse foi o problema hoje", criticou o zagueiro Waldemar Anton após a partida, ao DAZN. "Até sofrermos o gol, praticamente não entramos em jogo. Não jogamos o primeiro tempo com a entrega e a intensidade necessárias para vencer aqui", reclamou Kovac, que finalmente reconheceu o problema após uma hora de jogo e iniciou a reação com quatro substituições de uma vez.

Felix Nmecha e companhia dão uma dinâmica completamente diferente ao BVB

O cenário mudou imediatamente: de repente, o BVB passou a mostrar dinamismo e objetividade. Nmecha liderou essa mudança, criou perigo de gol e deu ao time a profundidade que tanto faltara até então. Ele impulsionou a equipe e, já nos primeiros minutos em campo, deu mais contribuições do que o decepcionante Veerman em uma hora. Com sua força física, Guirassy teve um impacto sobre os defensores do Bodö muito diferente do de Silva. Ryerson e Nwaneri também deram ao time um ímpeto bem diferente daquele de Karetsas e Inacio.

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A partir daí, o Dortmund finalmente provocou na defesa norueguesa a desorganização que Kovac esperava desde o primeiro minuto. "No segundo tempo, vimos que isso é possível quando fazemos melhor", avaliou o técnico do BVB, contrariado. "Só depois das quatro substituições melhoramos no jogo e assumimos o controle", acrescentou. Anton também ressaltou: "Depois de sofrermos o gol, começamos a jogar futebol."

Um efeito colateral da decepção diante do Bodö/Glimt é que, apesar do desgaste das viagens, uma rotação ampla provavelmente não estará mais nos planos para o restante desta semana de jogos fora de casa do BVB. "Cada jogador do nosso elenco tem qualidade para jogar", ressaltou Kovac, antes de reconhecer sua responsabilidade: "Hoje não funcionou, e assumo a culpa por isso. Afinal, fui eu quem escalou o time."