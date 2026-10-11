O estádio Mestalla foi palco, em janeiro de 2025, de um episódio em que Stole Dimitrievski puxou o cabelo de Vinicius Junior por trás, mas o goleiro não foi expulso apesar de já ter recebido um cartão amarelo, enquanto o astro brasileiro levou cartão vermelho direto por sua reação.

Quase dois anos depois, Vinicius se viu expulso com cartão vermelho por puxar o cabelo de um adversário, reacendendo os questionamentos sobre a diferença entre as decisões da arbitragem em dois episódios semelhantes.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o primeiro episódio remonta à partida entre Valencia e Real Madrid, quando o resultado do confronto ainda estava em aberto e a tensão chegava ao ponto máximo, com Vinicius pedindo a marcação de uma infração dentro da área antes de cair no gramado.

Dimitrievski se aproximou dele por trás e puxou suas tranças, levando o brasileiro a responder com um empurrão no goleiro, que também caiu na grama.

Puxão de cabelo sem punição

Não demorou muito para que começasse uma confusão entre os jogadores das duas equipes, com protestos de ambos os lados, até que o árbitro da partida, César Soto Grado, interveio e mostrou inicialmente o cartão amarelo para os atletas.

Mas o árbitro de vídeo o chamou para revisar a reação de Vinicius e, após ir até o monitor, o juiz mudou sua decisão e mostrou o cartão vermelho direto ao jogador do Real Madrid, enquanto Dimitrievski, que já estava ameaçado de expulsão, não recebeu um segundo cartão amarelo pelo puxão de cabelo que antecedeu a reação do brasileiro.

A expulsão aumentou ainda mais a tensão, já que Vinicius protestou com veemência e partiu para cima de Soto Grado, o que obrigou Antonio Rüdiger e membros da comissão técnica a contê-lo para evitar que a situação escalasse, acompanhando-o até o vestiário.

Após a partida, Carlo Ancelotti questionou a decisão da arbitragem, afirmando que o episódio poderia ter sido resolvido com um cartão amarelo para cada jogador.

Já Vinicius se desculpou por sua reação nas redes sociais e também agradeceu aos companheiros pelo esforço que fizeram para conquistar a vitória.

Na partida entre Real Madrid e Villarreal, realizada na noite de ontem, a cena se repetiu, mas com decisão diferente da arbitragem, depois que Vinicius acreditou ter marcado o segundo gol de sua equipe, antes de a comemoração dar lugar à confusão com o chamado do árbitro de vídeo ao juiz Isidro Díaz de Mera para revisar um lance anterior ao gol.

As imagens da televisão mostraram o brasileiro puxando o cabelo de Nathan Salibá, sem que os dois jogadores estivessem disputando a bola, levando o árbitro a anular o gol e expulsar o jogador do Real Madrid com cartão vermelho direto.

Vinicius protestou contra a decisão, e seus companheiros precisaram contê-lo antes que deixasse o gramado, com Rüdiger assumindo a missão mais uma vez.