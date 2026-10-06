Quem hoje em dia é jovem e alto, joga futebol em alto nível como atacante e ainda vem de um país escandinavo mal consegue evitar comparações com Erling Haaland. Principalmente quando a média de gols também acompanha.

Ambas as coisas se aplicam a Bjarki Gardarsson. Em julho, o islandês de 16 anos trocou o UMF Stjarnan Gardabær pelo Borussia Dortmund. Gardarsson já mede 1,94 metro, então ainda lhe falta um centímetro para Haaland. E ele teve um início fabuloso no BVB, o que já lhe rendeu nas redes sociais e também na mídia inúmeras referências cruzadas com o astro norueguês e ex-jogador do Dortmund.

No sub-19 dos aurinegros, sob o comando do técnico Felix Hirschnagl, Gardarsson começou com dois hat-tricks em suas duas primeiras partidas. Na derrota por 4 a 3 para o Holstein Kiel na copa, seus três gols não bastaram para a vitória também porque ele mesmo havia provocado um gol sofrido. Uma semana depois, na estreia da liga contra o Rot-Weiß Oberhausen, o atacante precisou de apenas 11 minutos para um hat-trick perfeito, que já estava no placar aos 19 minutos de jogo.

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Bjarki Gardarsson marcou oito vezes em seis jogos pelo sub-19 do BVB

Nos quatro jogos seguintes que Gardarsson disputou pelo BVB, vieram mais dois gols, no empate por 1 a 1 em Duisburg inclusive saindo do banco. "Bjarki é muito calmo na finalização, essa é a qualidade excepcional que ele tem. Com alguns, o pulso acelera e as finalizações ficam imprecisas. Bjarki, porém, é tranquilo e traz consigo essa frieza", disse o técnico Hirschnagl ao Ruhr Nachrichten.

O canhoto já havia estreado pelo time profissional do Stjarnans antes de sua mudança para a Alemanha, na Besta deild, a principal divisão da Islândia. Com então 16 anos, três meses e seis dias, ele foi o 15º jogador mais jovem a ser utilizado nesse nível.

Também nas equipes de base da seleção da Islândia, Gardarsson já mostrou faro de gol. Em 18 partidas do sub-15 ao sub-17, marcou dez gols. Ainda nesses dias, fez três gols nas Eliminatórias da Eurocopa sub-17. A sinusite que lhe custou uma partida no início de setembro, portanto, aparentemente não teve grandes efeitos sobre a fase de Gardarsson.

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Quais são os pontos fortes do talento do BVB Bjarki Gardarsson?

O BVB o apresentou em sua transferência como um centroavante cujos pontos fortes seriam sua "presença física, ambidestria e qualidades nas bolas paradas". Thomas Broich, chefe do centro de formação de base, disse: "Bjarki é um atacante que tem presença física e objetividade, além de trazer um bom feeling para a área. Já o temos no radar há bastante tempo e estamos muito felizes por ele ter decidido pelo BVB."

Que isso é verdade foi documentado pelo próprio Gardarsson em seu canal no Instagram, onde postou imagens de visitas ao estádio Signal Iduna Park. Já em abril de 2025 ele esteve em Dortmund para conhecer as condições do local. Gardarsson também esteve no FC Copenhague e no Red Bull Salzburg e realizou períodos de testes, além de PSV Eindhoven e Nordsjælland também supostamente terem demonstrado interesse. Mas quem recebeu o sim foram os aurinegros.

Isso, claro, não foi surpreendente. Afinal, o BVB desfruta de excelente reputação em toda a Europa nesse segmento de base e demonstrou dezenas de vezes nos últimos anos ser capaz de formar jovens talentos em jogadores profissionais consolidados. Que a visão ideal vá ainda além, ou seja, um futuro entre os profissionais do Dortmund, sempre faz parte da imaginação dos responsáveis quando se trata da transferência internacional de um jogador dessa idade.

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O empresário de Bjarki Gardarsson é uma lenda do Schalke 04, rival do BVB

No entanto, isso funcionou com pouca frequência recentemente, embora atualmente jogadores como Samuele Inacio, Luca Reggiani e Filippo Mane sirvam como exemplos positivos. Por um lado, isso se deve naturalmente à qualidade já muito alta que existe no elenco profissional do BVB. Para realmente se firmar ali, é preciso um talento extraordinário, algo que pouquíssimos possuem.

Por outro lado, justamente para atacantes é especialmente difícil romper a muralha dos homens de frente do time profissional. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink ou Julian Rijkhoff podem falar bem sobre isso. Portanto, para chegar ao Haaland islandês, o caminho de Gardarsson ainda é extremamente longo.

Ebbe Sand também sabe disso. A lenda do ataque do Schalke 04, rival do BVB, é o empresário de Gardarsson. O dinamarquês disse sobre seu pupilo ao Bild: "Gardarsson é um garoto super com uma atitude extraordinária. Ele sabe onde fica o gol e tem um potencial enorme. Mas o rapaz tem apenas 16 anos e ainda pode melhorar em muitas áreas, por exemplo na construção de massa muscular. Apenas deem tempo a ele!"

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Bjarki Gardarsson certa vez marcou 31 gols em 14 jogos

Em suas atuações até aqui, Gardarsson, que há dois anos marcou 31 gols em 14 partidas nas categorias de base da Islândia, reforçou que os elogios sobre ele não vêm do nada. Além de seu instinto na área, ele também convenceu ao segurar bolas como jogador de parede. "Ele tem bom faro, mas também aciona bem os companheiros, oferece corridas em profundidade", disse Hirschnagl.

Isso se deve ao fato de que Gardarsson, cujo pai Gardar Johannsson fez ao todo 16 jogos oficiais pelo então time da segunda divisão Hansa Rostock em 2009/10, não está restrito exclusivamente à posição no centro do ataque. Em sua terra natal e também nas seleções de base, ele foi utilizado de tempos em tempos nas pontas ofensivas.

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Com qual jogador Bjarki Gardarsson se parece?

Apesar da altura, Gardarsson consegue driblar bem em espaços curtos, tem velocidade e técnica e combina essas habilidades em movimentos ágeis. Junto da alta fisicalidade, da finalização objetiva e da presença em espaços perigosos, Nick Woltemade vem mais à mente quando se vê Gardarsson jogar.

Mas, seja Woltemade ou Haaland, só no futuro mais distante ficará claro aonde isso vai levá-lo com o BVB. Talvez o segundo nome de Gardarsson, Hrafn, seja um bom presságio. Em islandês, ele significa "corvo", e eles são conhecidos por sua inteligência e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. De todo modo, o início em Dortmund, a cerca de 2.200 quilômetros em linha reta de sua terra natal, foi mais do que bem-sucedido para Gardarsson.

Talento do BVB Bjarki Gardarsson em resumo