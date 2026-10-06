Quem é jovem e alto hoje em dia, joga futebol em alto nível, atua como atacante e vem de um país escandinavo dificilmente consegue evitar comparações com Erling Haaland. Principalmente quando a média de gols também corresponde.

As duas coisas se aplicam a Bjarki Gardarsson. Em julho, o islandês de 16 anos trocou o UMF Stjarnan Gardabær pelo Borussia Dortmund. Gardarsson já mede 1,94 metro, então ainda lhe falta um centímetro para Haaland. E ele teve um início fabuloso no BVB, o que já lhe rendeu nas redes sociais e também na mídia inúmeras comparações com o astro norueguês e ex-jogador do Dortmund.

Na equipe sub-19 dos westfalianos, comandada pelo técnico Felix Hirschnagl, Gardarsson começou com dois hat-tricks em suas duas primeiras partidas. Na derrota por 4 a 3 para o Holstein Kiel na copa, seus três gols não bastaram para a vitória também porque ele mesmo havia causado um gol sofrido. Uma semana depois, na estreia da liga contra o Rot-Weiß Oberhausen, o atacante precisou de apenas 11 minutos para anotar um hat-trick perfeito, que já aparecia no placar aos 19 minutos de jogo.

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Bjarki Gardarsson marcou oito vezes em seis jogos pelo sub-19 do BVB

Nos quatro jogos seguintes que Gardarsson fez pelo BVB, vieram mais dois gols, no empate por 1 a 1 em Duisburg inclusive saindo do banco. "Bjarki é muito calmo na finalização, essa é a qualidade extraordinária que ele tem. Em alguns, o pulso acelera e as conclusões ficam imprecisas. Bjarki, porém, é tranquilo e traz essa frieza", disse o técnico Hirschnagl ao Ruhr Nachrichten.

O canhoto já havia estreado pelos profissionais do Stjarnans na Besta deild, a principal divisão da Islândia, antes de sua transferência para a Alemanha. Na época, com 16 anos, três meses e seis dias, ele foi o 15º jogador mais jovem a ser utilizado nesse nível.

Gardarsson também já mostrou faro de gol nas equipes de base da seleção da Islândia. Em 18 partidas do sub-15 ao sub-17, marcou dez gols. Ainda nestes dias, ele fez três gols nas Eliminatórias da Euro sub-17. A sinusite que lhe custou uma partida no início de setembro, portanto, aparentemente não teve grandes efeitos sobre a fase de Gardarsson.

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Quais são os pontos fortes de Bjarki Gardarsson, joia do BVB?

O BVB o apresentou em sua transferência como um centroavante cujos pontos fortes seriam sua "presença física, ambidestria e qualidades em bolas paradas". Thomas Broich, chefe do centro de formação, disse: "Bjarki é um atacante fisicamente presente e objetivo, além de ter uma boa noção da área. Já o acompanhamos há algum tempo e estamos muito felizes por ele ter decidido pelo BVB."

Que isso é mesmo assim foi documentado pelo próprio Gardarsson em seu canal no Instagram, onde postou imagens de visitas ao estádio Signal Iduna Park. Já em abril de 2025, ele esteve em Dortmund para conhecer as circunstâncias. Gardarsson também esteve no FC Copenhague e no Red Bull Salzburg e fez períodos de treino experimental, além de PSV Eindhoven e Nordsjælland também terem sido apontados como interessados. Mas quem recebeu o sim foram os westfalianos.

Isso, claro, não foi uma surpresa. Afinal, o BVB desfruta de excelente reputação em toda a Europa nesse segmento de base e, nos últimos anos, provou inúmeras vezes ser capaz de formar jovens talentos para virarem jogadores profissionais consolidados. Que o cenário ideal ainda preveja mais, ou seja, um futuro entre os profissionais do Dortmund, sempre faz parte da imaginação dos responsáveis em uma transferência internacional de um jogador dessa idade.

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O agente de Bjarki Gardarsson é uma lenda do Schalke 04, rival do BVB

No entanto, isso tem dado certo raramente nos últimos tempos, embora atualmente jogadores como Samuele Inacio, Luca Reggiani e Filippo Mane sirvam como exemplos positivos. Por um lado, isso naturalmente se deve à qualidade já muito alta que existe no elenco profissional do BVB. Para realmente se firmar ali, é preciso um talento extraordinário, algo que pouquíssimos têm.

Por outro lado, é especialmente difícil para atacantes romper a barreira dos homens de frente do time profissional. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink ou Julian Rijkhoff podem falar bem disso. Portanto, ainda há um caminho extremamente longo para Gardarsson até se tornar o Haaland islandês.

Ebbe Sand também sabe disso. A lenda atacante do Schalke 04, rival do BVB, é o agente de Gardarsson. O dinamarquês disse sobre seu pupilo ao Bild: "Gardarsson é um garoto super com uma atitude excelente. Ele sabe onde fica o gol e tem um potencial enorme. Mas o rapaz tem apenas 16 anos e ainda pode melhorar em muitas áreas, como no ganho de massa muscular. Apenas deem tempo a ele!"

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Bjarki Gardarsson já marcou 31 gols em 14 jogos

Em suas atuações até aqui, Gardarsson, que há dois anos marcou 31 vezes em 14 partidas nas categorias de base da Islândia, reforçou que os elogios a seu respeito não vêm por acaso. Além de seu instinto na área, ele também convenceu ao proteger bolas como jogador de apoio. "Ele tem um bom faro, mas também aciona muito bem seus companheiros, oferece corridas em profundidade", disse Hirschnagl.

Isso se deve ao fato de que Gardarsson, cujo pai, Gardar Johannsson, fez ao todo 16 jogos oficiais pelo então time da segunda divisão Hansa Rostock em 2009/10, não está limitado exclusivamente à posição no centro do ataque. Em seu país e também nas seleções de base, ele foi utilizado de vez em quando pelos lados do ataque.

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Com qual jogador Bjarki Gardarsson se parece?

Apesar da altura, Gardarsson dribla bem em espaços curtos, tem velocidade e técnica e combina essas habilidades em movimentos ágeis. Junto da grande força física, de sua finalização objetiva e da presença em zonas perigosas para marcar, Nick Woltemade vem mais à mente quando se vê Gardarsson jogar.

Mas, seja Woltemade ou Haaland, só no futuro mais distante ficará claro até onde ele e o BVB vão chegar. Talvez o segundo nome de Gardarsson, Hrafn, seja um bom presságio. Em islandês, ele significa "corvo", e eles são conhecidos por sua inteligência e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. De todo modo, o início em Dortmund, a cerca de 2.200 quilômetros em linha reta de sua terra natal, foi mais do que bem-sucedido para Gardarsson.

Bjarki Gardarsson, joia do BVB, em detalhes