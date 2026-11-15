Compartilhar Siga GOAL no Google

A noite da coroação de Unai Simón com o prêmio "Yashin" de melhor goleiro do mundo não foi apenas um momento de celebração por uma conquista individual excepcional, mas se assemelhou a uma viagem ao passado, durante a qual o goleiro espanhol relembrou os detalhes do caminho que o levou ao topo, as pessoas que deixaram sua marca em sua vida e o pequeno vilarejo cujo favor nunca esqueceu, apesar de ter alcançado um dos mais altos degraus da glória no futebol.

Publicidade

E quando Simón recebeu o prêmio das mãos da lenda Peter Schmeichel, em meio aos aplausos dos presentes na cerimônia da Bola de Ouro, não aproveitou o momento para falar de seu brilho, de suas conquistas ou de sua posição entre os grandes goleiros. Pelo contrário, escolheu transformar os outros nos protagonistas de sua história, resgatando nomes e rostos que contribuíram para moldar sua personalidade antes que o futebol fizesse dele um dos melhores goleiros do mundo.

Seu discurso foi uma imagem clara de sua personalidade: um jogador que não busca os holofotes nem encara o estrelato como um fim, mas que vê o verdadeiro sucesso ligado às pessoas que o cercam e aos valores que carrega consigo, por mais que suba de posição.

Simón começou seu discurso agradecendo aos pais e ao irmão, e também dedicou um elogio emocionante à companheira, descrevendo-a como um "oásis de serenidade" em sua vida. Não se esqueceu dos amigos de infância em sua terra natal, com quem mantém uma relação próxima que reflete o conceito da "la cuadrilla" na cultura basca, um grupo de amigos de toda a vida unidos por laços que ultrapassam os limites da amizade tradicional.

Simón e seus amigos têm um grupo próprio no aplicativo WhatsApp, e ele faz questão de levá-los consigo nas férias de verão, numa tentativa de preservar sua vida normal, longe do barulho do futebol e da fama dos estádios, conforme relatou a "BBC Sport".

Publicidade Publicidade

Ele também dirigiu uma mensagem de gratidão aos amigos, destacando que eles o lembram constantemente de que muitos dos que comparecem a ocasiões como essa vivem privilégios que não estão disponíveis a todos, numa referência à necessidade de não se desligar da realidade por mais que os sucessos sejam grandes.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ESP Liga das Nações A 14:45 ING Assistir

E não parou em seu círculo familiar e social, mas agradeceu a seus treinadores e companheiros de equipe, antes de resgatar a memória de um homem que não estava presente na cerimônia, mas que permaneceu vivo em seu coração: Koldo Azua, seu treinador na academia do Athletic Bilbao, que faleceu em 2021.

Azua foi uma das pessoas mais marcantes na formação de Simón, depois de passar 13 anos trabalhando com os jovens talentos do clube basco. Seu interesse não se limitava a desenvolver as habilidades futebolísticas deles, mas fazia questão de ajudá-los a preservar seus laços familiares e a continuar os estudos ao lado da prática do futebol.

Publicidade

Simón afirmou em declarações anteriores que Azua mudou sua visão sobre o jogo e o fez perceber que o valor de uma pessoa não se resume ao que ela conquista dentro de campo, mas se estende ao legado que deixa depois do fim de sua trajetória, e à forma como os outros a lembram como um ser humano bom e um bom companheiro.

Iríbar: o goleiro de quem herdou a cor preta

Entre os nomes que Simón fez questão de citar está José Ángel Iríbar, lenda da posição de goleiro no Athletic Bilbao e na seleção espanhola, que tem 83 anos e ainda mantém seu lugar dentro do clube como embaixador.

Publicidade

Iríbar detém o recorde de número de partidas com a camisa do Athletic Bilbao, tendo disputado 614 jogos, e se tornou um dos símbolos históricos do clube.

Iríbar vestia a cor preta em homenagem à lenda soviética Lev Yashin, apelidado de "Aranha Negra", tradição que Simón manteve, já que veste a mesma cor em reconhecimento ao goleiro histórico que o antecedeu na proteção do gol da equipe basca.

Publicidade

E aquilo não foi uma simples escolha de cor, mas uma expressão do vínculo de Simón com a história e as tradições do clube, e de sua consciência de que aquilo que conquista hoje se apoia em um legado construído por outros antes dele.

Ele também atribuiu grande parte de sua personalidade aos pais, que lhe incutiram desde cedo o respeito pelos outros, o compromisso com a ética de trabalho e o apego às relações humanas próximas, valores que encontraram continuidade dentro do Athletic Bilbao.

Publicidade

De um pequeno vilarejo ao topo do futebol mundial

A trajetória de Simón até o topo não foi fácil nem previamente traçada. Ele nasceu na cidade de Vitória em 1997 e cresceu no vilarejo de Murguía, antes de ingressar na academia do Athletic Bilbao em 2011, quando tinha 14 anos.

E em 2018, viu-se diante de uma oportunidade que não esperava tão cedo, depois que o goleiro Kepa Arrizabalaga se transferiu para o Chelsea inglês, deixando a posição de goleiro aberta a uma nova disputa.

Publicidade

Naquele momento, Simón ainda era um goleiro jovem que subia nas fileiras da equipe B, depois de ter jogado pelo Basconia e pelo Bilbao Athletic, e estava emprestado ao Elche, fora dos planos do time principal.

Mas uma série de circunstâncias inesperadas mudou o rumo de sua vida. O segundo goleiro, Iago Herrerín, sofreu uma lesão, enquanto Alejandro Remiro recusou renovar seu contrato, o que levou o clube a recuperar Simón apenas 20 dias após seu empréstimo.

Publicidade

Muitos acreditaram que seu retorno seria uma solução temporária para preencher o vazio, mas o jovem goleiro aproveitou a oportunidade e conseguiu firmar-se gradualmente, até tornar-se a primeira opção no gol da equipe.

E apenas um ano depois, sagrou-se campeão com a seleção espanhola do Campeonato Europeu Sub-21, sob o comando de Luis de la Fuente, numa etapa importante que reforçou sua confiança e sua posição entre os talentos em ascensão do futebol espanhol.

Publicidade

Dúvidas constantes e um desempenho que impõe reconhecimento

Simón evoluiu de forma notável nos anos seguintes, especialmente em sua capacidade de lidar com a bola nos pés e contribuir para a construção das jogadas, uma das características essenciais que o tornaram adequado ao estilo de jogo da seleção espanhola.

Luis Enrique foi um dos treinadores que lhe deram confiança e paciência, depois de perceber seu potencial nesse aspecto, enquanto Simón atribui sua evolução ao trabalho contínuo, à análise detalhada do desempenho e ao treinamento, além de possuir a coragem necessária para tomar decisões sob pressão.

Publicidade

Ainda assim, não cessou a polêmica sobre seu direito de defender o gol da seleção espanhola. Ele sofreu diversas críticas, e sua posição permaneceu em discussão diante da presença de goleiros de destaque, sobretudo David Raya, goleiro do Arsenal, e Joan García.

Em determinada fase, De la Fuente apontou que Simón foi tratado com dureza por um longo período, mas ele não abriu mão de sua confiança nele e continuou a lhe dar responsabilidade, até que se tornou um dos pilares fundamentais da seleção.

Publicidade

E durante o período em que a seleção espanhola se sagrou campeã da Copa do Mundo, Simón foi um dos elementos mais destacados da equipe, depois de sofrer o menor número de gols e conquistar o prêmio de Luva de Ouro.

Suas redes balançaram apenas uma vez em todo o torneio, enquanto manteve o gol zerado em sete partidas, e sua maior sequência sem sofrer gols chegou a cerca de 650 minutos, quebrando o recorde anterior de 517 minutos, que pertencia ao goleiro italiano Walter Zenga na edição de 1990.

Publicidade

Apesar desses números excepcionais, Simón encarou sua conquista com uma humildade notável, minimizando a dificuldade de sua tarefa, e disse em tom de brincadeira: "Se minhas luvas pudessem falar, diriam que não trabalharam tão duro quanto as luvas dos outros goleiros".

Mas o que diferencia Simón não se limita às defesas e à manutenção do gol zerado, estendendo-se à grande confiança de seus companheiros nele e à sua capacidade de participar da construção do jogo, um elemento importante na filosofia da seleção espanhola.

Publicidade

Do prêmio Zamora ao trono dos goleiros do mundo

A conquista do prêmio Yashin por Simón coroou uma trajetória de trabalho contínuo, depois de ele ter alcançado uma série de conquistas no âmbito dos clubes e da seleção, a começar por suas participações na Liga das Nações da Europa e no Campeonato Europeu, até seu brilho com o Athletic Bilbao.

E na temporada 2023-2024, recebeu o prêmio Zamora, concedido ao goleiro com a menor média de gols sofridos no Campeonato Espanhol, tornando-se o primeiro goleiro na história do Athletic Bilbao a conquistá-lo desde Iríbar, em 1970.

Publicidade

Já no âmbito da votação para a Bola de Ouro, Simón somou 351 pontos, superando por uma diferença de 128 pontos David Raya, segundo colocado, enquanto Thibaut Courtois ficou em terceiro.

O goleiro espanhol havia chegado perto do prêmio dois anos antes, quando ficou em segundo lugar atrás do argentino Emiliano Martínez, depois de somar 213 pontos, antes de ver sua presença na lista de candidatos recuar ao longo do último ano.

Publicidade

E, assim, passou de um goleiro cercado por pontos de interrogação a dono de uma vantagem clara na corrida dos goleiros, provando que o brilho nem sempre precisa de uma personalidade exibicionista ou de uma presença midiática barulhenta.

Uma decisão que mudou sua vida e o abandono do barulho das redes sociais

Longe dos gramados, Simón prefere se afastar dos holofotes e se descreve como uma pessoa tímida no trato com estranhos, enquanto seus amigos e vizinhos afirmam que sua personalidade muda completamente quando está na companhia dos mais próximos.

Publicidade

Ele tomou uma decisão importante de abandonar suas contas nas redes sociais, depois de descobrir que acompanhar o que escreviam sobre ele afetava diretamente seu estado psicológico.

Ele se sentia muito abatido ao ler os comentários negativos e, em contrapartida, vivia um estado de euforia exagerada ao se deparar com os elogios, o que o levou a se afastar desse mundo e a se concentrar em sua vida e em seu trabalho dentro de campo.

Publicidade

E o passo mais importante veio em 2024, quando renovou seu contrato com o Athletic Bilbao até 2029, sem cláusula de rescisão, numa mensagem clara sobre seu vínculo com o clube e seu desejo de realizar sua ambição com a camisa da equipe basca.

Simón não buscava transferir-se para um clube maior ou uma oportunidade que lhe garantisse participação regular na Liga dos Campeões da Europa, mas escolheu permanecer no lugar que moldou sua personalidade futebolística, e disse com clareza: "Devo tudo o que tenho na vida ao Athletic".

Publicidade

E esse passo ganha importância adicional diante da política do Athletic Bilbao, que se baseia em jogadores bascos, o que torna a disputa por títulos europeus e prêmios individuais mais difícil em comparação com os clubes de maiores recursos financeiros e opções mais amplas.

Ainda assim, Simón conseguiu tornar-se o primeiro goleiro espanhol a conquistar o prêmio Yashin, alcançando um feito histórico sem abrir mão de sua identidade ou se afastar de suas raízes.

Publicidade

O menino que não esqueceu seu vilarejo

Talvez o detalhe mais tocante da história de Simón esteja em sua infância no vilarejo de Murguía, onde faltava água potável e ele muitas vezes era obrigado a ajudar os avós a encher recipientes do caminhão-pipa.

E apesar de ter se mudado para um mundo completamente diferente, o goleiro espanhol não rompeu seu laço com a terra natal. Em uma de suas últimas visitas, chegou com o carro que usa há oito anos e reuniu as crianças do vilarejo ao seu redor para jogar futebol, como se tivesse voltado a ser uma criança entre elas.

Publicidade

E essa imagem resume boa parte da personalidade de Simón: um jogador que chegou ao topo do futebol mundial, mas que não encarou o sucesso como uma justificativa para abandonar sua vida antiga ou as pessoas que o acompanharam em seus começos.

E, na noite de sua coroação, o prêmio não foi para ele apenas um reconhecimento de superioridade técnica sobre os demais goleiros, mas uma oportunidade de retribuir a todos que o ajudaram a chegar a essa posição.

Publicidade

De seu falecido treinador Koldo Azua à lenda do clube Iríbar, passando por seus pais, amigos e companheiros, Simón fez questão de ressaltar que a conquista não foi fruto de uma jornada individual.

E talvez seja exatamente por isso que Unai Simón merece a coroação: não apenas porque defendeu bolas, quebrou recordes e manteve o gol zerado, mas porque não permitiu que o estrelato mudasse sua visão sobre si mesmo ou sobre os outros.

Publicidade

Então, você ainda acha que aquele menino que rasgava as calças sempre que lançava o corpo nos campos de terra e asfalto, provocando o descontentamento da mãe, não merece tornar-se o melhor goleiro do mundo?