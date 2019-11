Do que o Fluminense precisa para não ser rebaixado no Brasileirão?

O Flu atualmente ocupa a 15ª posição, com 41 pontos; vitória diante do Palmeiras trouxe breve alivio aos torcedores

A irregularidade inicial do no Campeonato Brasileiro 2019 indicava como seria o ano do clube no torneio. Com atuações abaixo do esperado sob o comando de Fernando Diniz, técnico do time na época, o atual momento da equipe segue longe de estar à altura de sua tradição. A briga é contra o rebaixamento.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Último colocado, o Avaí já foi matematicamente rebaixado. também já sabe que jogará a segundona em 2020. Já venceu o na última quinta (28) e ganhou uma leve sobrevida, mas as chances do time goiano cair ainda são de 97%, de acordo com o estudo da UFMG. Desta forma, as equipes que lutam para não completar o grupo são: Cruzeiro, Ceará, Fluminense, e .

Probabilidade de rebaixamento

20º: Avaí: 100%

19º: Chapecoense: 100%

18º: CSA: 97%

17º: Cruzeiro: 75%

16º: Ceará: 25%

15º: Fluminense: 1%

14º: Atlético-MG: 1%

13º: Botafogo: 1%

Aproveitamento necessário

Tradicionalmente a pontuação necessária para evitar o rebaixamento é de 45 pontos. Entretanto, nesta edição do Campeonato Brasileiros os times das últimas posições estão com aproveitamento abaixo do comum, podendo cair para 42 ou 43 a margem para evitar a queda.

Neste momento o Fluminense tem aproveitamento de 39%. Segundo o site Futdados, o mínimo que a equipe carioca precisa ter para chegar a 43 pontos é de 33%.

Próximos jogos

Avaí, Florianópolis (01/12/2019)

, Rio de Janeiro (04/2019)

, (08/12/2019)

O Fluminense tem um jogo em casa até o término da competição, no Maracanã. A última rodada, contra o Corinthians, pode representar a verdadeira decisão se a equipe não garantir antecipadamente a permanência na Série A.

Olho nos adversários!

Além dos números, as exibições atuais do Fluminense não vem inspirando tanta confiança nos fãs. Os tricolores, neste caso, já estão torcendo contra os concorrentes diretos na briga pelo rebaixamento. Confira abaixo os próximos jogos dos rivais do Fluminense.

Botafogo (13º, 42 pts)

, Rio de Janeiro (30/11/2019)

Atlético-MG, Belo Horizonte (04/12/2019)

Ceará, Rio de Janeiro (08/12/2019)

Atlético-MG (14º, 42 pts)

Corinthians, Belo Horizonte (01/12/2019)

Botafogo, Belo Horizonte (04/12/2019)

Internacional, Alegre (08/12/2019)

Ceará (16º, 37 pts)

-PR, Fortaleza (30/11/2019)

Corinthians, Fortaleza (04/12/2019)

Botafogo, Rio de Janeiro (08/12/2019)

Cruzeiro (17º, 36 pts)