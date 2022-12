Do que o Brasil precisa para terminar em primeiro do grupo na Copa do Mundo 2022?

A seleção depende apenas de si para ser líder da chave

A seleção brasileira vai para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo tranquila. Ao vencer a Suíça, na segunda-feira (28), o Brasil já garantiu sua classificação para as oitavas de final, e, agora, joga apenas para saber em qual posição vai encerrar essa primeira fase.

Com duas vitórias em dois jogos disputados na fase de grupos, o Brasil se tornou, depois da França, a segunda seleção a avançar ao mata-mata da Copa do Mundo de 2022. No entanto, a equipe de Tite ainda precisa definir em que posição vai ficar no Grupo G, uma vez que isso vai determinar o adversário das oitavas de final.

Se terminar a fase de grupos na primeira posição, o adversário será o segundo colocado do Grupo H (de Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai). No entanto, se ficar em segundo, o adversário será o líder do outro grupo, o que, em tese, representa um desafio maior.

Do que o Brasil precisa para ser líder do Grupo G?

A situação do Brasil é tranquila, e existem alguns possíveis cenários para que a Amarelinha termine a fase de grupos como melhor de sua chave. A equipe, aliás, depende apenas de si para isso - se ganhar ou empatar, está garantida, independentemente do resultado de Sérvia x Suíça.

No entanto, se a Suíça não ganhar o seu jogo, o Brasil pode até perder para ser líder do grupo. Ou seja, a ordem é vencer, empatar ou torcer contra os Suíços, que são favoritos à outra vaga nas oitavas de final.

Como é de praxe na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, os dois jogos de cada chave acontecem ao mesmo tempo. Assim, tanto Camarões x Brasil quanto Sérvia x Suíça serão nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília). Até lá, inclusive, o Grupo H já estará definido, de forma que as seleções já vão ter as duas possibilidades de adversário definidas.