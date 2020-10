Do que o Bahia precisa para se classificar na Sul-Americana?

Time de Mano Menezes perdeu o primeiro jogo para o Melgar, do Peru, e precisará vencer na Fonte Nova para se classificar

Nesta quinta-feira (29), o Bahia estreou na Copa Sul-Americana com uma derrota para o Melgar, do Peru, por 1 a 0. O tento do time peruano foi um gol contra anotado pelo lateral Nino Paraíba.

Com a derrota fora de casa, o Esquadrão precisará necessariamente vencer o jogo de volta, que será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O time comandado por Mano Menezes vem em um momento de instabilidade na temporada. Embora tenha conseguido uma importante vitória contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, ainda se observa dificuldade dos jogadores do para se encaixar no padrão de jogo do treinador.

Por motivos como esse, o jogo de volta, que será disputado na próxima quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), terá atrativos especiais e deverá ter um Bahia bastante ofensivo em busca da virada.

Quais resultados classificam o Bahia?

O Bahia precisa da vitória na Fonte Nova. Qualquer vitória por dois gols de diferença garante a classificação do time nordestino.

Uma vitória do Bahia por 1 a 0, leva a disputa para os pênaltis. Se o jogo acabar 2 a 1, ou 3 a 2, ou 4 a 3, para o Bahia a vaga fica com o , devido ao critério do gol qualificado.

Qualquer empate ou vitória do Melgar dá a classificação para a equipe peruana.