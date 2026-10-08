Do mínimo ao máximo: os cenários da punição de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cumpre atualmente uma suspensão provisória no âmbito internacional, de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que a punição entrou em vigor automaticamente a partir do momento em que ele deixou a concentração da seleção, na semana passada, na Dinamarca.

Segundo a rede "ESPN", o conselho de disciplina da Federação Portuguesa ainda precisa se reunir para definir a punição final ao capitão da seleção, que pode variar entre um mês e seis meses de afastamento.

A rede acrescentou que os membros do conselho levarão em consideração todas as circunstâncias atenuantes a favor do astro português, sobretudo o seu pedido de desculpas público na última terça-feira.

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Caso receba a punição mínima, ou seja, a suspensão por um único mês, o dono da camisa número 7 estará disponível para ser convocado pelo técnico Jorge Jesus para os dois próximos jogos de Portugal na Liga das Nações da Europa, diante de País de Gales e Dinamarca, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.

Já se for punido com uma suspensão de três meses, por exemplo, ficará de fora apenas desses dois jogos, mas estará disponível para participar das quartas de final do torneio, em março de 2027, contra um adversário ainda não definido.

A suspensão de seis meses parece bastante improvável, já que Ronaldo possui vários fatores a seu favor na avaliação interna, entre eles a sua trajetória repleta de vitórias com a seleção, ao longo de mais de 20 anos.

Vale lembrar que Portugal garantiu a classificação para a fase final da Liga das Nações 2026-2027, restando apenas definir a liderança do Grupo 4 do primeiro nível, ou avançar a partir da segunda colocação.



