Do gramado ao túnel: duas estrelas do Real Madrid incendeiam noite de tensão

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O confronto entre as seleções da Espanha e da Inglaterra teve um clima tenso durante o primeiro tempo, depois que a tensão entre os jogadores das duas equipes se estendeu do gramado para o túnel que dá acesso aos vestiários, com a ocorrência de discussões verbais entre vários jogadores durante o caminho para o intervalo no estádio Metropolitano.

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O jornal espanhol “Sport” relatou que um clima de tensão tomou conta dos jogadores após uma série de lances polêmicos, em meio ao aumento da intensidade das disputas e das reclamações contra as decisões da arbitragem, antes que a situação evoluísse para bate-bocas entre alguns elementos das duas equipes, longe dos olhos das torcidas.

A faísca da tensão começou após a marcação de um pênalti a favor da Inglaterra aos 44 minutos, em decorrência de uma entrada de Pau Cubarsí sobre Harry Kane, astro da seleção inglesa, dentro da área, cobrança que Kane converteu com sucesso, dando a sua seleção a vantagem por 1 a 0, com um chute forte que Unai Simón não conseguiu defender.

A decisão provocou a ira dos jogadores da Espanha, por reivindicarem a marcação de uma falta anterior no início da jogada, depois que Marc Cucurella caiu em consequência de uma entrada de Elliot Anderson, o que levou o árbitro Clément Turpin a aguardar a revisão do árbitro de vídeo assistente antes de confirmar a marcação do pênalti.

As reclamações aumentaram a tensão no ambiente, especialmente com a ocorrência de outros atritos durante o primeiro tempo, entre eles entradas que registraram tensão entre Fabián Ruiz e Morgan Rogers, acumulando-se as desavenças antes de os jogadores se dirigirem aos vestiários.

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Bate-bocas entre Fabián Ruiz e Rogers

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De acordo com o que foi noticiado pela rádio espanhola “Cadena SER”, Fabián Ruiz, jogador do Paris Saint-Germain, entrou em um bate-boca com Morgan Rogers, jogador do Chelsea, por causa da intensidade das disputas durante a partida, e o embate verbal entre os dois quase evoluiu para um confronto.

A rádio indicou que os jogadores continuaram a discussão a caminho do túnel, antes da intervenção de Ben White para conter a situação, em um momento em que a área que leva aos vestiários registrou outras tensões entre elementos das duas seleções.

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Acrescentou que Marc Cucurella e Bellingham também entraram em um bate-boca, em meio a relatos de reclamações mútuas e atritos ocorridos durante a ida dos jogadores aos vestiários.

O árbitro não mostrou nenhum cartão durante esses episódios antes de os jogadores entrarem no túnel, enquanto ainda não ficou claro se qualquer um dos acontecimentos será registrado em seu relatório final.

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Em relação ao placar, a seleção inglesa encerrou o primeiro tempo em vantagem com o gol de Harry Kane, apesar do domínio espanhol em alguns períodos do jogo, prosseguindo o confronto em meio a um clima tenso entre os jogadores das duas seleções.