O famoso caso Negreira, que persegue o Barcelona há anos, entrou em uma reviravolta decisiva e definitiva, depois que a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou sua volta à linha de frente do confronto, munida de um volumoso relatório de seu rival Real Madrid, em uma cronologia acelerada que termina com a investigação no fim de 2026 e começa com o julgamento em 2027.

A UEFA confirmou, em comunicado oficial, que recebeu uma "enorme quantidade de documentos" do Real Madrid relacionados aos pagamentos do Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola, caso que ficou conhecido pela imprensa como "caso Negreira".

Para entender o cenário atual, é preciso voltar à cronologia das medidas adotadas pela entidade continental, além das novas etapas previstas para serem executadas no próximo período, segundo o jornal espanhol "Marca".

Primeira etapa: abertura da investigação e, depois, o congelamento

Tudo começou quando os inspetores de ética e disciplina da UEFA detectaram indícios de uma possível violação do marco legal da entidade por conta desses pagamentos, decidindo abrir uma investigação oficial.

No entanto, a entidade logo decidiu suspender temporariamente sua investigação, à espera do que resultariam os procedimentos criminais em curso nos tribunais espanhóis.









Segunda etapa: o movimento silencioso do Madrid

Durante o período de congelamento do processo da UEFA, o Real Madrid agiu discretamente, preparando meses antes um relatório detalhado e completo que reúne todo o dossiê do caso.

Por meio dele, o clube merengue buscou garantir que o Barcelona respondesse internacionalmente, depois de constatar a ausência de progresso concreto no âmbito local.

Esse movimento coincidiu com uma reconciliação histórica entre o Real Madrid e a UEFA, e com a aproximação de um acordo semelhante com a Associação Europeia de Clubes (EFC), tendo o clube insistido em todas as discussões na necessidade de punir o Barcelona em defesa da credibilidade do futebol.

Terceira etapa: a UEFA rompe o silêncio

E aqui está o ponto de virada atual, em que a UEFA confirmou oficialmente o recebimento dos documentos do Real Madrid referentes ao famoso caso em que o Barcelona é acusado de pagar quantias em dinheiro ao ex-responsável pelo comitê de árbitros.

Em seu comunicado, afirmou: "Os inspetores de ética e disciplina da UEFA também receberam esses documentos e irão analisá-los no âmbito de sua revisão", o que significa, na prática, a reativação da investigação europeia congelada desde 2023.









Quarta etapa: o encerramento da investigação

Os dados judiciais indicam que a investigação criminal na Espanha deve ser concluída até o fim de 2026, depois que o juiz responsável rejeitou um pedido apresentado pelo Real Madrid e apoiado pelo Ministério Público para prorrogar a investigação por mais seis meses, o que significa que a contagem regressiva da investigação já começou de fato.

Quinta e última etapa: a hora da verdade e o julgamento

Após o encerramento da investigação, os procedimentos do julgamento devem começar em 2027. Nessa fase, a decisão final estará nas mãos da UEFA, que, após analisar os documentos do Madrid e ouvir os argumentos do Barcelona, terá que avaliar se existem bases legais sólidas para impor sanções que podem chegar à exclusão das competições europeias, pondo assim fim ao mais longo caso de corrupção arbitral que abalou o futebol espanhol.