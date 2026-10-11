O Corinthians anunciou a contratação do holandês Clarence Seedorf como novo técnico da equipe, substituindo Fernando Diniz, que deixou o cargo.

Segundo o jornal AS, Seedorf assinou contrato para comandar o Corinthians até dezembro de 2027.

Seedorf busca reerguer a trajetória do Corinthians, cujo moral foi severamente abalado, enquanto o clube luta para permanecer na primeira divisão.

"Aceitar este desafio é uma grande honra, mas também representa uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo o que tenho e para construir um time que lute por cada bola, cada minuto e cada vitória", disse Seedorf em declarações ao site de seu novo clube.

A contratação de Seedorf, ídolo do Milan, é um daqueles negócios que passaram sem grande repercussão, já que seu nome não estava entre os principais candidatos ao cargo, estando praticamente fora de quase todas as listas.

O clube brasileiro conversou com vários treinadores, entre eles Sebastián Beccacece, Ramón Díaz, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho e até Javier Mascherano, mas foi o treinador holandês quem, no fim, assumirá a missão de manter o time na primeira divisão.

Seedorf deve chegar a São Paulo nos próximos dias, acompanhado de sua nova comissão técnica, enquanto se espera que William Batista comande o time à beira do campo na partida contra o Palmeiras.

Seedorf estava presente no estádio Santiago Bernabéu durante o duelo entre Real Madrid e Villarreal, e terá apenas algumas horas para fazer as malas e se preparar para iniciar sua nova missão.

O Corinthians atravessa a pior crise de sua história recente, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil e a Supercopa há poucos meses.

A crise se deve à difícil situação financeira do clube, em meio à estagnação que enfrenta, com acúmulo de dívidas de milhões com jogadores, entre eles Memphis Depay, e com outros clubes.

Os resultados também não corresponderam às expectativas na atual temporada: a equipe ocupa a 16ª colocação, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento, além de ter se despedido da Libertadores diante do Estudiantes em um confronto eliminatório que gerou polêmica, e também caiu na Copa.