Do Bernabéu ao Brasil: lenda do Milan é o novo técnico do Corinthians

O Corinthians anunciou a contratação do holandês Clarence Seedorf como novo técnico da equipe, substituindo Fernando Diniz, que deixou o cargo.

Segundo o jornal AS, Seedorf assinou contrato para comandar o Corinthians até dezembro de 2027.

Seedorf busca reerguer a trajetória do Corinthians, cujo moral foi severamente afetado, enquanto o clube luta pela permanência na primeira divisão.

Em declarações ao site de seu novo clube, Seedorf afirmou: "Aceitar este desafio é uma grande honra, mas também representa uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e para construir um time que lute por cada bola, cada minuto e cada vitória".

A contratação de Seedorf, ídolo do Milan, é um daqueles acertos que passaram sem grande repercussão, já que seu nome não figurava entre os principais candidatos ao cargo. Na verdade, estava praticamente fora de todas as listas.

O clube brasileiro conversou com vários treinadores, entre eles Sebastián Beccacece, Ramón Díaz, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho e até Javier Mascherano, mas foi o técnico holandês quem assumirá, no fim, a missão de manter a equipe na primeira divisão.

Seedorf deve chegar a São Paulo nos próximos dias, acompanhado de sua nova comissão técnica, enquanto se espera que William Batista comande o time no banco de reservas na partida contra o Palmeiras.

Seedorf esteve presente no estádio Santiago Bernabéu durante o confronto entre Real Madrid e Villarreal, e terá apenas algumas horas para fazer as malas e se preparar para iniciar sua nova missão.

O Corinthians vive a pior crise de sua história recente, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil e a Supercopa há apenas alguns meses.

A crise tem origem na difícil situação financeira pela qual o clube passa, diante da estagnação que enfrenta, com o acúmulo de dívidas de milhões com jogadores, entre eles Memphis Depay, e com outros clubes.

Os resultados também não corresponderam às expectativas na atual temporada: a equipe ocupa a 16ª colocação, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento, além de ter se despedido da Copa Libertadores diante do Estudiantes em um confronto eliminatório que gerou polêmica, e também ter sido eliminada da Copa.