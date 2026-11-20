Compartilhar Siga GOAL no Google

O marroquino Abdessamad Ezzalzouli enfrenta um novo imbróglio jurídico fora das quatro linhas, depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) colocou um ponto final em uma disputa de cerca de quatro anos com sua antiga agência, a "Vergette Sports". A decisão pode deixar o ponta do Real Betis sob pressão financeira e jurídica, já que o tribunal o obrigou a pagar indenizações superiores a 230 mil euros pela rescisão unilateral do contrato de representação exclusiva.

Publicidade

O caso, cujas raízes remontam aos anos de formação do jogador na Espanha, não se trata de um simples desentendimento contratual passageiro. A história envolve uma relação que começou com apoio pessoal e financeiro e terminou em uma batalha judicial, depois que o atleta decidiu trocar de agência em um momento decisivo de sua carreira profissional.

De acordo com os detalhes que constam nos autos do processo, a relação de Ezzalzouli com a agência "Vergette Sports" vem do início de sua trajetória, antes mesmo da assinatura oficial do acordo de representação exclusiva, em 18 de dezembro de 2019, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

Na época, a relação não se limitava aos aspectos esportivos e contratuais. Os representantes da agência na Espanha fizeram questão de construir um vínculo pessoal próximo com o jogador marroquino, que chamava a atenção pelo talento e pelo potencial técnico desde os primeiros anos.

A agência arcou com os custos de seus deslocamentos diários para os treinos, forneceu o material esportivo necessário e prestou ajuda financeira à sua família, incluindo algumas despesas do dia a dia, entre elas o aluguel.

Publicidade Publicidade

Foi também a agência a responsável pela transferência de Ezzalzouli para o Hércules, da Espanha, onde o jogador passou a mostrar seu potencial com mais intensidade e, aos poucos, tornou-se alvo do interesse de vários clubes de destaque do futebol espanhol.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Quando Ezzalzouli estava perto de dar um grande passo na carreira com a transferência para o Barcelona, o jogador decidiu encerrar unilateralmente seu vínculo contratual com a "Vergette Sports" e assinou com a agência "Integral Football", então comandada por Javier Garrido.

A troca de agência ocorreu em um momento decisivo, já que a nova empresa teve participação na concretização de sua ida ao clube catalão. A partir daí, o jogador passou por diferentes clubes, com destaque para o Osasuna, antes de se firmar no Real Betis.

Publicidade

Apesar da evolução na carreira do ponta marroquino, o desentendimento com a antiga agência não chegou ao fim. Pelo contrário, transformou-se em uma disputa judicial que se arrastou por anos, depois que a "Vergette Sports" entendeu que o jogador descumpriu suas obrigações contratuais e rescindiu o acordo de representação exclusiva sem justificativa legal.

Condenação de 230 mil euros, e Ezzalzouli não pagou

O embate oficial começou em maio de 2022, quando a empresa "Vergette Esportes Gestão e Marketing Ltda" apresentou um pedido de arbitragem contra Ezzalzouli na Corte Arbitral do Esporte.

Publicidade

Após anos de trâmites e deliberações, o tribunal proferiu sua decisão em 5 de maio de 2026, dando razão à antiga agência. A corte confirmou que o jogador rescindiu o contrato de representação exclusiva de forma unilateral e sem motivo legítimo, o que configura violação do acordo firmado entre as partes.

Com isso, o tribunal condenou o jogador do Real Betis a pagar à antiga agência indenizações que somam cerca de 230 mil euros, em uma sentença que encerrou a disputa do ponto de vista judicial.

Publicidade

A surpresa, porém, é que Ezzalzouli, de acordo com as informações que constam no processo, ainda não cumpriu a sentença e continua ignorando a obrigação financeira imposta a ele, embora a decisão tenha sido proferida há vários meses.

Nova agência e um futuro cercado de dúvidas

Por outro lado, Ezzalzouli não permaneceu por muito tempo com a agência "Integral Football". O jogador decidiu trocar de representantes novamente no fim da última temporada, em meio a relatos de interferência de sua família em alguns detalhes ligados à gestão de seus assuntos contratuais.

Publicidade

Atualmente, ele é representado pelo escritório "Footfeel ISM", presidido por Alejandro Camaño, enquanto segue sua trajetória no Real Betis, onde se tornou uma das peças de destaque do elenco e apresentou atuações de alto nível nas competições europeias.

Entre o brilho dentro de campo e a disputa financeira que o persegue fora dele, Ezzalzouli se vê diante de um caso que, na prática, ainda não foi encerrado, apesar de já ter sido resolvido na Justiça. O pagamento das indenizações segue como o principal ponto de discórdia em um dos capítulos mais complicados de sua carreira profissional.