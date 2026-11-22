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Carlos Espí se firmou como uma das principais e mais decisivas opções ofensivas do Real Madrid nesta temporada. O atacante continua aproveitando os minutos que recebe saindo do banco de reservas e confirma sua capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos, o que ficou evidente mais uma vez no duelo contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol

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O jovem atacante marcou o gol que garantiu três pontos preciosos ao time merengue, ao conduzi-lo à vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, pela 13ª rodada da competição, na noite de sábado. O gol completou a virada dos donos da casa, que somaram a nona vitória consecutiva e mantiveram o aproveitamento perfeito nos jogos disputados no Santiago Bernabéu nesta temporada.

Após a partida, Espí falou sobre o que sentiu depois de marcar: "Sinto arrepios, e é difícil explicar o quanto a torcida gosta de mim. Vou dar o máximo de mim por toda a torcida do Real Madrid e por este clube". O gol contra o Celta de Vigo foi o primeiro de Espí com a camisa do Real Madrid no Santiago Bernabéu, depois de já ter marcado três gols longe do estádio do time.

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O atacante de 21 anos descreveu o momento como a realização de um sonho muito esperado: "É um dia com que sonhei muito. Estávamos ansiosos para voltar aqui e jogar diante de toda a torcida do Real Madrid. É um dia com que eu sempre sonhei, e estou muito feliz". Espí reforçou a disposição de aproveitar as oportunidades que a comissão técnica lhe dá, sem se importar com a quantidade de minutos em campo: "Tento fazer tudo o que o treinador me pede. Vou dar o máximo de mim por este clube e vou aproveitar cada minuto que ele me der. E, se eu puder ajudar o time, melhor ainda".

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O jovem atacante também falou sobre a dificuldade do confronto com o Celta de Vigo: "Foi uma partida difícil, mas conseguimos vencer. As coisas não param por aqui, temos outra batalha na Liga dos Campeões. Faltam dois dias para nos prepararmos para o jogo, e vamos em busca da vitória".

Espí também destacou a importância do trabalho coletivo no elenco, ressaltando que todos os jogadores são responsáveis pelos resultados, sejam titulares ou entrem no decorrer da partida.

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E acrescentou: "Nosso objetivo é estarmos todos juntos. Somos 23 ou 24 jogadores e precisamos remar todos na mesma direção, e foi isso que aconteceu hoje. Os jogadores que saíram do banco entraram muito concentrados para buscar a vitória, e conseguimos".

O atacante do Real Madrid fez um elogio especial à torcida, cujo apoio ajudou a empurrar o time rumo à vitória: "A torcida é incrível, nos apoia desde o primeiro minuto, e hoje nos empurrou com força para a vitória. Nosso estádio precisa ser uma fortaleza inexpugnável, e não podemos deixar pontos escaparem aqui".

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Espí chegou a quatro gols em todas as competições, marcados em apenas seis finalizações no alvo. Segundo a rádio Cadena SER, o jovem atacante lidera a lista dos jogadores que mais marcaram gols saindo do banco de reservas nas cinco principais ligas europeias nesta temporada, à frente de todos os concorrentes nessa categoria, confirmando uma capacidade excepcional de aproveitar as poucas oportunidades que recebe.

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