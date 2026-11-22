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O brasileiro Vinícius Júnior deu sinais positivos de recuperação do seu nível no Real Madrid, depois de ter um papel decisivo na virada do time diante do Celta de Vigo.

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Isso aconteceu mesmo tendo entrado no decorrer da partida, o que confirma que ele começa a recuperar seu perigo e sua influência nos jogos importantes, depois de ficar fora das últimas 4 partidas do Campeonato Espanhol e 42 dias após sua expulsão contra o Villarreal.

De acordo com o jornal espanhol "AS", Vinícius recuperou parte do seu brilho no primeiro jogo disputado pelo Real Madrid após a Data Fifa, em um cenário completamente diferente da sua última aparição antes da pausa, ao voltar a se sentir importante dentro do clube merengue e ser decisivo em uma noite em que o Real precisava buscar o resultado.

Embora não tenha marcado nem dado assistência, Vinícius esteve por trás dos gols de Jude Bellingham e Espi, já que dos seus pés saíram as duas jogadas que recolocaram o Real Madrid na partida.

O astro brasileiro não apareceu com todo o seu brilho habitual, mas reacendeu parte da sua chama e mostrou, diante do Celta de Vigo, sinais claros de recuperação do seu nível.

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Com os holofotes voltados para o confronto, as atenções se dirigiram inicialmente para o banco de reservas, já que José Mourinho não mudou a situação e entregou o lado esquerdo a Diomande, enquanto Vinícius teve de esperar.

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Mas, com a partida se complicando, o treinador português decidiu recorrer ao astro brasileiro, que já vinha se aquecendo havia algum tempo, até que Mourinho fez sinal para que ele entrasse em campo aos 57 minutos.

Vinícius entrou com a camisa 7 e com uma determinação evidente no olhar, e tentou repetidas vezes fazer a diferença, independentemente do sucesso de suas tentativas.

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Depois de o drible ter sido um elemento indiscutível do seu estilo de jogo, esse aspecto perdeu relativamente força no período recente, mas, contra o Celta de Vigo, ele voltou a insistir em superar os adversários.

Nos 37 minutos em que esteve em campo, Vinícius tentou 4 dribles e acertou um deles, uma evolução notável em comparação com sua última partida como titular, contra o Olympiacos, em Atenas, quando não completou nenhum drible e tentou apenas uma vez.

Getty Images

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Essa insistência foi suficiente para aproximar o Real Madrid do gol, já que ele conduziu o primeiro lance com uma arrancada forte, invadiu o último terço do campo e encontrou Kylian Mbappé na entrada da área.

Mbappé tocou rapidamente para Bellingham, que soltou um chute fortíssimo, a 119,1 km/h, marcando um gol para o clube merengue.

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Depois do empate, Vinícius voltou a fazer a diferença pelo lado esquerdo, ao levantar a cabeça e mandar um cruzamento preciso na cabeça de Espi.

Radu defendeu a tentativa à queima-roupa, mas o atacante de Tavernes não desperdiçou a segunda chance e deu mais um gol ao Real Madrid.

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Às vezes, as estatísticas não refletem o real impacto de um jogador, e foi o que aconteceu com Vinícius diante do Celta de Vigo, embora ele tenha registrado 3 chances claras para o seu time, liderando esse quesito ao lado de Arda Güler e Mbappé.

Em 37 minutos, o brasileiro mostrou sinais positivos de recuperação do seu nível, começando a exibir os esperados indícios de melhora.

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Autocrítica

Vinícius já havia começado a trabalhar na recuperação do seu nível durante a Data Fifa e, embora os jogos que disputou não tenham sido contra adversários de peso, eles lhe deram a oportunidade de recuperar a confiança diante do gol.

Em 150 minutos em campo, o astro brasileiro marcou 5 gols: 2 contra o Japão e 3 contra Singapura.

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Vinícius recuperou o faro de gol e também demonstrou certa autocrítica, ao falar abertamente sobre os motivos da queda de rendimento no início da temporada.

"Não me preparei da melhor forma possível depois do Mundial de Clubes e treinei menos do que vinha treinando nos últimos anos. Talvez isso, junto com a renovação do meu contrato e o interesse de vários clubes em me contratar, tenha afetado o meu início de temporada", disse Vinícius.

Getty Images

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Recado de alerta

Vinícius encerrou sua fala reforçando a determinação de corrigir o rumo e, ao mesmo tempo, mandou um recado de alerta sobre sua capacidade de voltar ao seu nível goleador habitual.

"Na temporada passada, até dezembro, eu tinha marcado apenas 5 gols, mas terminei a temporada com mais de 20", afirmou.

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A 9 dias da chegada de dezembro, Vinícius soma um gol e 3 assistências, mas, na sua primeira aparição pelo Real Madrid depois da conversa franca com a imprensa, começou a se expressar também dentro de campo.

O impacto do brasileiro veio em um momento em que o clube merengue tem dificuldades para apresentar um futebol convincente e carece de eficiência ofensiva, já que ele obrigou o Celta de Vigo a recuar e a baixar ao máximo suas linhas defensivas, tornando-se um dos elementos centrais da virada.

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Titular contra o PSV

Ao mesmo tempo, Mourinho encerrou a polêmica sobre a possibilidade de Vinícius continuar no banco de reservas, ao confirmar que ele começará a próxima partida como titular.

"Eu disse que não importa se ele começa a partida no banco ou como titular. Para que não me façam a pergunta na segunda-feira e para que não tenham muito o que comentar, vou ser um menino mau e acabar com essa polêmica: ele será titular na terça-feira", declarou o treinador português.

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Com isso, está confirmada a presença de Vinícius como titular contra o PSV na terça-feira, comandando o lado esquerdo desde o início, em um confronto que será uma nova oportunidade para seguir recuperando seu nível.

Depois de ajudar o Real Madrid a virar o placar contra o Celta de Vigo, o astro brasileiro terá o desafio de dar sequência à sua jornada pessoal de volta ao brilho.