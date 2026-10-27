O jornalista colombiano Patxi Andrade gerou ampla polêmica após revelar suas escolhas na votação da Bola de Ouro de 2026, antes de dar um passo que aumentou ainda mais os questionamentos sobre sua lista, ao apagar a publicação em que havia revelado seu voto em sua conta na plataforma X.

A lista provocou amplas reações na imprensa esportiva, por causa da classificação de vários astros de destaque, além da presença de nomes inesperados entre os dez melhores jogadores do mundo, o que abriu espaço para o debate sobre os critérios de escolha adotados pelo representante da Colômbia no comitê de votação.

Segundo o site francês "Foot Mercato", a escolha do atacante mexicano Julián Quiñones na lista, ao lado da classificação de Luis Díaz e Willian Pacho, foi um dos principais pontos que geraram as críticas, enquanto a colocação de Lamine Yamal chamou a atenção por ter ficado fora das três primeiras posições.

Kane na liderança e Messi à frente de Yamal

Andrade escolheu o atacante do Bayern de Munique Harry Kane na primeira posição, concedendo-lhe 15 pontos, com Rodri em segundo com 12 pontos, e Kylian Mbappé em terceiro com 10 pontos.

Lionel Messi ocupou a quarta posição com 8 pontos, à frente de Lamine Yamal, que ficou em quinto com 7 pontos, seguido por Erling Haaland em sexto e Ousmane Dembélé, detentor do título da edição anterior, na sétima posição.

Luis Díaz ficou na oitava posição, seguido por Willian Pacho em nono, enquanto Julián Quiñones completou a lista dos dez primeiros na décima posição.

De acordo com o que informou o "Foot Mercato", a polêmica cresceu após Andrade apagar a publicação em que havia revelado suas escolhas, sem apresentar uma explicação pública documentada para a decisão de apagar até o momento da publicação do relatório.







