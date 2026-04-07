Uma reportagem revelou a reação da Federação Espanhola de Futebol após a decisão da Federação Internacional de Futebol contra ela nesta terça-feira, na sequência dos acontecimentos da partida entre a "La Roja" e o Egito.

A partida terminou em empate sem gols, mas a torcida presente no estádio vaiou durante a execução do hino nacional da seleção egípcia e, em seguida, proferiu gritos ofensivos contra o Islã.

O governo espanhol, assim como a Federação Espanhola de Futebol e muitas personalidades espanholas, entre as quais se destacam Luis de La Fuente, técnico da La Roja, e o craque da equipe, Lamine Yamal, condenaram o que aconteceu no estádio.

A FIFA manifestou hoje seu descontentamento com os eventos ocorridos durante a partida e decidiu iniciar um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol.

O árbitro registrou os incidentes no relatório da partida, o que levou ao encaminhamento do caso à Comissão de Disciplina da FIFA.

O jornal “Marca” afirmou: “A Real Federação Espanhola de Futebol mantém a calma diante da investigação aberta pela FIFA na sequência dos eventos ocorridos em Cornellá durante a última partida da seleção espanhola”.

E acrescentou: “A Federação considera que a abertura desse tipo de investigação faz parte de um procedimento de rotina em casos como o que ocorreu contra o Egito; portanto, não há preocupação interna quanto às possíveis consequências disciplinares”.

Ela indicou que a Federação Espanhola de Futebol apresentará um dossiê completo nos próximos dias, dentro do prazo de recurso junto à FIFA, e esse relatório incluirá detalhes de todas as medidas tomadas durante a partida, incluindo os documentos e relatórios solicitados após o jogo: operações de organização do evento, medidas de segurança da Federação, gestão de ingressos, relatório do coordenador de segurança e conclusões extraídas.

Além disso, segundo o jornal, o dossiê incluirá também as mensagens transmitidas pelo sistema de radiodifusão pública, pelos painéis de resultados em vídeo e pelas redes sociais do departamento de comunicação, com o objetivo de demonstrar a resposta imediata aos eventos ocorridos durante a primeira parte da partida amistosa contra a seleção egípcia.

Com tudo isso, a Federação pretende demonstrar o comportamento correto da organização diante desses incidentes, além de reforçar seu compromisso com os princípios e políticas promovidos pela FIFA no combate ao racismo e a qualquer forma de violência no futebol.

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