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Nils Schmadtke, chefe dos olheiros do Bayern de Munique, deixará o maior campeão alemão no fim de janeiro, antes do previsto. A busca por um substituto está em andamento, mas, ao que parece, há divergências entre Max Eberl e Christoph Freund.

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Segundo a tz e o Münchner Merkur, o diretor de futebol Freund teria sido encarregado de buscar um sucessor para Schmadtke no cargo-chave e escolhido Christopher Vivell como favorito para a função.

Natural de Karlsruhe, o profissional de 39 anos é atualmente responsável pelo trabalho de observação de jogadores do Manchester United, que não tem tido muito sucesso. Antes, foi chefe de observação de jogadores do RB Salzburg, responsável pelo planejamento do elenco do RB Leipzig e diretor técnico do Chelsea. Freund e Vivell se conhecem dos tempos em que trabalharam juntos em Salzburg.

No entanto, segundo a tz/Münchner Merkur, o interesse em Vivell teria esfriado. O motivo seria uma divergência entre Freund e Max Eberl, diretor executivo de futebol que, formalmente, é seu superior. Eberl não estaria convencido de que o Bayern deva preencher novamente um cargo-chave com alguém ligado ao universo da RB.

Como é a relação entre Eberl e Freund no Bayern de Munique?

O próprio Eberl, como se sabe, também tem passagem pela RB. Pouco mais de um ano depois de deixar o cargo de diretor de futebol do Borussia Mönchengladbach por motivos de saúde, ele assumiu o posto de diretor executivo de futebol do RB Leipzig, decisão que lhe rendeu muitas críticas, especialmente de torcedores do Gladbach que, até então, tinham boa relação com ele.

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Após apenas um ano e meio, porém, Eberl deixou o clube de Leipzig, também em meio a alguma controvérsia. O cargo de diretor executivo de futebol do Bayern estava vago desde a saída de Hasan Salihamidzic, em maio de 2023, razão pela qual Eberl era constantemente associado a uma transferência para Munique. A separação entre Eberl e o RB Leipzig acabou ocorrendo no fim de setembro de 2023. Na ocasião, o clube afirmou que faltava "comprometimento" a Eberl.

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Em março de 2024, Eberl foi contratado pelo Bayern de Munique como diretor executivo de futebol. Até então, Freund, que havia chegado do RB Salzburg a Munique no verão de 2023, era o principal responsável pelo planejamento do elenco.

Recentemente, a relação entre os dois chegou a ser descrita pela imprensa como "tensa". O kicker foi especialmente enfático nesse sentido: em abril de 2026, chamou a parceria de "casamento forçado" e relatou algumas divergências entre eles. Freund, porém, negou isso categoricamente.

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"Isso também me surpreendeu", disse ele em uma entrevista coletiva no verão passado, ao comentar as notícias sobre possíveis desentendimentos internos. E ressaltou: "É um prazer trabalhar juntos. O importante é como as coisas funcionam internamente, e, nesse aspecto, funcionam muito, muito bem."

Getty Images

Max Eberl é o grande prejudicado no Bayern de Munique com a saída de Schmadtke?

Como a parceria de fato funciona bem e o trabalho conjunto de Eberl, Freund e do técnico Vincent Kompany tem rendido muitos frutos dentro de campo, os contratos de Freund e de Eberl, que também é alvo de críticas internamente, foram renovados há poucos meses.

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Com a saída de Schmadtke, Eberl, em particular, perde uma pessoa de sua confiança. O diretor executivo de futebol do Bayern teria defendido constantemente, nos bastidores, o filho de seu amigo Jörg Schmadtke e conseguido estender seu vínculo até o verão de 2027. Foi também Eberl quem levou Schmadtke a Munique, em outubro de 2024.

Há meses, porém, a permanência de Schmadtke no Bayern é vista de forma extremamente crítica internamente, o que levou à separação antecipada, no fim de janeiro de 2027. Surgiram até rumores de que Schmadtke teria repassado informações internas do clube à imprensa. O profissional de 37 anos, no entanto, rejeitou categoricamente ao menos essas acusações na noite de quinta-feira, em uma publicação no LinkedIn.

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"Nunca repassei informações confidenciais à imprensa. Nem em Munique, nem em nenhum outro lugar. Nunca menosprezei pessoas sob minha responsabilidade", afirmou Schmadtke. "Sou exigente, até incômodo quando se trata de qualidade. Não sou desrespeitoso. E nada do que foi escrito teve sequer remotamente algo a ver com minha saída do Bayern de Munique. Não falo publicamente sobre assuntos internos. Nunca fiz isso em nenhum dos lugares por onde passei e continuarei sem fazer."