É o que informa o jornal esportivo francês L'Equipe. O BVB se interessou pelo jogador de ataque do Olympique Lyon tanto no verão de 2024 quanto um ano depois, mas ele acabou indo para o Manchester City. Segundo a reportagem, há dois anos Cherki esteve perto de se transferir primeiro para o Paris Saint-Germain e depois para o Dortmund, mas acabou permanecendo no Lyon.

O PSG estava em posição privilegiada para contratar o jogador de 23 anos. Já no verão de 2024, Cherki dava como certa uma transferência para Paris por 15 milhões de euros e havia demonstrado grande entusiasmo com a mudança em uma mensagem de voz enviada ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Mas a transferência não aconteceu, também porque o BVB entrou na disputa e prometeu a Cherki o tempo de jogo que, segundo a reportagem, o PSG não queria garantir. Quando os dirigentes do Dortmund poderiam ter avançado com a negociação, porém, havia "divergências internas" sobre a transferência, de acordo com a reportagem. Por isso, não houve uma proposta concreta. O PSG, por sua vez, ficou irritado com a preferência de Cherki pelo BVB e também se retirou da disputa.

Qual foi a decisão de Rayan Cherki?

Cherki acabou renovando seu contrato com o Lyon e, um ano depois, foi para o Manchester City por 40 milhões de euros. O Dortmund voltou a demonstrar interesse em 2025, mas, devido ao alto valor da transferência, não teve chances na disputa com os Cityzens pelo francês.

Cherki tem contrato com o Manchester City até 2030. Nesta temporada, soma cinco gols e duas assistências em nove jogos oficiais pelo clube, considerando todas as competições.