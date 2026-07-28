O menino Nacho Fernández não sabia que uma visita de rotina ao hospital viraria sua vida de cabeça para baixo, e que o médico com quem se encontraria decretaria o fim de seu sonho antes mesmo que ele começasse.

Um garotinho vestindo com todo orgulho a camisa do Real Madrid ouve, friamente: "Você tem que esquecer o futebol para sempre, porque tem diabetes".

Esse momento cruel vivido pelo ex-zagueiro do Real Madrid há 24 anos teve seus detalhes revelados finalmente durante uma emocionante entrevista ao jornal espanhol "As", na qual contou como o choque da infância se transformou em combustível para uma carreira lendária.

Nacho, de 36 anos, sofre de diabetes tipo 1 desde os 12 anos de idade. E, embora tenha convivido com a doença até que ela se tornasse parte natural de sua vida diária, o momento do primeiro diagnóstico continua gravado em sua memória como o mais difícil de sua vida.

Nacho afirmou, em declarações chocantes: "Eu tinha muito orgulho de jogar no Real Madrid quando era pequeno, e numa sexta-feira fui ao hospital, e lá me informaram que eu precisava me aposentar do futebol por causa da minha diabetes. Passei o fim de semana inteiro arrasado".

E acrescentou: "Vocês podem imaginar o fim de semana que passei no hospital. Eu não estava preocupado com a diabetes, não estava preocupado com nada. Só pensava que minha carreira no futebol tinha acabado. Foi extremamente difícil. Ainda me lembro disso como algo muito difícil pelo qual passei quando era jovem".

Mas o milagre aconteceu na segunda-feira, quando o endocrinologista entrou com um sorriso que mudou tudo, e lhe disse: "Não, impossível, quem lhe disse isso?".

O ex-capitão do Real Madrid encerrou sua fala com uma mensagem inspiradora: "No fim das contas, a vida me colocou no meu lugar. E talvez essa doença me torne mais responsável e me faça cuidar melhor de mim mesmo. E, acima de tudo, o que enche meu coração de alegria agora são todos os que me escrevem, todos os pais, todas as crianças que me tomam como exemplo, que sofrem dessa doença e veem que é possível a todos realizar seus sonhos".