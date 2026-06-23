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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Disputa tripla entre clubes sauditas pela contratação de Imam Ashour

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O craque do Al-Ahly egípcio está em uma encruzilhada após a Copa do Mundo

Os clubes da Liga Saudita voltam a demonstrar interesse em contratar Imam Ashour, estrela do Al-Ahly egípcio, durante a próxima janela de transferências, tendo em vista o excelente desempenho que o jogador vem apresentando com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.

Imam Ashour está atualmente representando a seleção egípcia na Copa do Mundo, onde deixou sua marca desde a primeira rodada da fase de grupos, após marcar um gol espetacular contra a Bélgica, em partida que terminou empatada em 1 a 1.

De acordo com o jornal saudita “Al-Weam, Imam Ashour recebeu três propostas de clubes sauditas que buscam contratá-lo a partir da próxima temporada.

O jornal destacou que três clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita demonstraram sério interesse em contratar o meio-campista do Al-Ahli, convencidos de suas habilidades técnicas e do que ele pode oferecer ao time para o qual venha a se juntar.

Imam Ashour, de 28 anos, tem contrato com o Al-Ahly válido por mais duas temporadas, mas ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro ou seu próximo destino.

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O jornal “Al-Weam” acrescentou que a diretoria do Al-Ahly egípcio não se opõe a discutir qualquer proposta relativa aos jogadores do time, desde que a oferta financeira seja adequada e atenda às expectativas do clube.

Ashour já havia recebido várias propostas nos últimos períodos, antes que o interesse em contratá-lo se renovasse durante a atual janela de transferências, aproveitando seu desempenho consistente tanto pelo Al-Ahly quanto pela seleção egípcia.

Espera-se que o jogador adie a decisão sobre seu futuro até o término de sua participação com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, em meio ao acompanhamento e à expectativa dos clubes sauditas interessados em contratá-lo.

A seleção egípcia encerra sua trajetória na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com um confronto difícil contra o Irã na manhã do próximo sábado, partida na qual os Faraós buscam garantir sua classificação para as oitavas de final.

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