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A disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 entrou em uma nova fase depois que o jornal espanhol "Marca" jogou luz sobre uma série de questões polêmicas que, segundo a publicação, estão ligadas ao Marrocos, justamente no momento em que o país tenta tirar a decisão da Espanha, apoiado no projeto de construção de um dos maiores estádios do mundo, nas proximidades de Casablanca.

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Para o jornal espanhol, as ambições do Marrocos de sediar a final levantam questionamentos sobre "a contradição entre a dimensão do gigantesco projeto esportivo e os desafios enfrentados pelo futebol local", apontando a existência de crises relacionadas a "suspeitas de corrupção na arbitragem e violência nos estádios", questões que podem se transformar em instrumentos de pressão na batalha política e esportiva travada nos bastidores da Federação Internacional de Futebol, a "Fifa".

A disputa não se resume à escolha entre dois ou três estádios. Ela envolve também cálculos eleitorais e jogos de influência dentro da entidade, sobretudo diante das movimentações da União das Associações Europeias de Futebol, a "Uefa", para enfrentar o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em meio ao receio espanhol de que o Marrocos leve vantagem na definição do local da partida mais importante do torneio.

Crises na arbitragem e violência: questões que levantam dúvidas

O "Marca" incluiu a situação vivida pelo futebol marroquino entre os fatores que merecem análise, especificamente no que diz respeito às suspeitas de corrupção na arbitragem e à repetição de episódios de violência nos estádios, considerando que a construção de um projeto esportivo do porte do Estádio Hassan II não pode ser dissociada da necessidade de resolver os problemas enfrentados pela competição nacional.

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Esses apontamentos ganham relevância à luz de relatórios anteriores de direitos humanos. Em junho de 2024, a Anistia Internacional publicou um relatório sobre os riscos ligados à organização da Copa do Mundo de 2030 no Marrocos, na Espanha e em Portugal, abordando a violência entre torcedores marroquinos e os confrontos e prisões em massa registrados em algumas partidas.

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O relatório mencionou episódios de violência registrados em 2023 e 2024 e destacou a criação, pelo governo marroquino, de comitês locais de combate à violência nas instalações esportivas em fevereiro de 2024.

As preocupações levantadas pela organização não se limitaram ao comportamento dos torcedores. Elas se estenderam à forma como as forças de segurança lidam com as aglomerações, com alertas sobre os riscos de uso excessivo da força e de tratamento ilegal de alguns episódios.

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No entanto, esses relatórios tratam de riscos de direitos humanos e de segurança que precisam ser enfrentados e não constituem, por si só, prova de casos de corrupção na arbitragem nem de acusações criminais contra dirigentes marroquinos.

Estádio Hassan II: um projeto gigantesco que esconde uma ambição ainda maior

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Por outro lado, o Marrocos não esconde o desejo de sediar a final da Copa do Mundo de 2030 e aposta principalmente no projeto do Estádio Hassan II, em construção nas proximidades de Casablanca, para que se torne um dos maiores estádios do mundo.

A capacidade prevista do estádio é de 115 mil espectadores, de acordo com as informações mais recentes divulgadas pela agência Reuters em maio de 2026, enquanto as autoridades marroquinas pretendem concluir a obra até o fim de 2027, o que permitiria ao estádio entrar na disputa para receber a final.

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O custo do estádio e das instalações ligadas a ele ultrapassa US$ 1 bilhão, com planos de construção de rodovias e de uma estação ferroviária para conectar o complexo esportivo às cidades de Casablanca e Rabat.

O projeto é um trunfo importante da candidatura marroquina, sobretudo porque sua capacidade de público supera a do Santiago Bernabéu e a do Camp Nou, os dois estádios que a Espanha apresenta para receber a final.

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Ainda assim, a grandiosidade do estádio não garante que o Marrocos fique com a decisão, já que a Fifa ainda não anunciou oficialmente qual será o estádio-sede.

Diallo e Raskin: as duas cartas da Espanha para enfrentar Infantino

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Segundo o "Marca", a Espanha aposta em desdobramentos políticos e esportivos que possam ajudá-la a vencer essa batalha, por meio do apoio a Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, escolhido pela Uefa para concorrer com Infantino na eleição para a presidência da Fifa.

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, tenta aproveitar a insatisfação europeia com a gestão de Infantino, especialmente após a polêmica gerada pelo projeto "Fifa Forward Enterprise", que pretendia abrir os direitos comerciais de algumas competições da Fifa a investidores do setor privado, antes de a entidade recuar diante das amplas objeções.

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O jornal também fala de um possível papel de Jamie Raskin, político democrata norte-americano, que poderia liderar iniciativas de fiscalização e ações legais capazes de aumentar a pressão sobre Infantino por causa da natureza de sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Espanha avalia que o enfraquecimento da posição do presidente da Fifa pode abrir caminho para um rearranjo do equilíbrio de forças dentro da entidade, o que favoreceria suas chances de ficar com a final.

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Espanha eleva o tom do desafio ao Marrocos

Em meio a esses acontecimentos, Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, deu declarações enfáticas sobre a sede da final, afirmando que a partida só pode ser disputada na Espanha e que, de fato, será realizada em território espanhol.

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Louzán disse que há três estádios candidatos a receber a final: o Santiago Bernabéu, o Spotify Camp Nou e o Estádio Hassan II, em Casablanca. Ele ressaltou, porém, que o torneio pertence ao continente europeu e que, por isso, a final deve ser na Espanha.

A batalha parece aberta a todas as possibilidades, sobretudo porque o Marrocos tem um projeto excepcional do ponto de vista estrutural, enquanto a Espanha se apoia em sua história esportiva e em sua experiência na organização de eventos, além de seu peso dentro da Uefa.