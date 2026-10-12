Disputa europeia acirrada: a descoberta de Zidane se impõe no Barcelona

O Barcelona segue movimentando-se no mercado de transferências em busca de peças capazes de reforçar seu plantel para a próxima temporada, colocando o francês Andy Diouf, meio-campista da Inter de Milão, entre suas opções, depois de ele ter chamado a atenção com atuações de destaque pelo clube italiano, em meio ao interesse de Chelsea e Paris Saint-Germain em contratá-lo.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista especializado em mercado de transferências Ekrem Konur, com base em relatos italianos, o Barcelona entrou na disputa dos clubes interessados na contratação de Diouf, de 23 anos, depois que os olheiros do clube catalão acompanharam sua recente atuação com a seleção da França e se mostraram impressionados com suas capacidades físicas e sua versatilidade dentro de campo.

Diouf se destaca por uma flexibilidade tática que lhe permite atuar em várias posições, já que desempenha bem as diferentes funções do meio-campo, além de poder jogar pelos dois lados do campo como ponta e cumprir as tarefas de lateral-esquerdo.

Sua força física, a capacidade de percorrer longas distâncias e a contribuição na construção das jogadas ofensivas lhe conferem um valor adicional junto às equipes que apostam em ritmo acelerado e transições ofensivas.

Inter se agarra aos seus serviços

O jogador francês chegou à Inter de Milão no verão de 2025, vindo do Lens, por cerca de 20 milhões de euros.

Após um período de adaptação, começou a firmar-se nos planos do técnico Cristian Chivu, que o utilizou principalmente na posição de lateral-direito.

Diouf teve um início de temporada forte, com 3 assistências em 5 partidas em que foi titular no Campeonato Italiano, o que valorizou suas ações e atraiu o interesse de vários grandes clubes europeus.

O Chelsea aparece como um dos principais interessados em contar com os serviços do jogador, enquanto Barcelona e Paris Saint-Germain seguem monitorando sua evolução, a fim de avaliar a possibilidade de agir para contratá-lo.

Mas concretizar o negócio não será fácil, já que Diouf tem contrato com a Inter de Milão até junho de 2030, e o clube italiano faz questão de manter seus jogadores promissores.

Até agora, o Barcelona não apresentou uma proposta oficial, apesar de o jogador ter entrado nos planos de sua diretoria esportiva entre as opções que merecem acompanhamento antes da próxima janela de transferências.

Diouf foi convocado pela primeira vez para a seleção francesa comandada por Zinedine Zidane durante a última data Fifa, e atuou contra a Bélgica em 28 de setembro, assim como na partida realizada na França em 5 de outubro.