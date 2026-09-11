Segundo informações dos jornais austríacos Kurier e Krone, a reunião do conselho de supervisão marcada para sexta-feira deve selar a saída definitiva de Peter Schöttel.

O motivo para o fim iminente dos nove anos de trabalho seriam diferenças inconciliáveis com o técnico Ralf Rangnick. O diretor esportivo já teria sido deixado de lado dentro da federação, já que a relação entre as duas figuras decisivas da direção esportiva é considerada permanentemente abalada.

Marc Janko também confirma que o clima no ambiente da seleção austríaca já não é mais o mesmo. O ex-jogador da seleção e atual comentarista da Sky declarou, olhando para os acontecimentos: "Se você ouve o que se diz nos bastidores, então não é algo tremendamente surpreendente."

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Relação entre Ralf Rangnick e Peter Schöttel aparentemente está rompida

A relação entre o diretor esportivo e o treinador alemão parece estar rompida há mais tempo. Segundo o ex-atacante, com Schöttel "e Ralf Rangnick não funcionou tão bem assim". "A realidade é que, há algum tempo, Rangnick não trata com Peter todas as questões que são importantes para ele, mas com outras pessoas."

Com isso, chegaria ao fim uma era extremamente bem-sucedida na federação austríaca de futebol. Schöttel, de 59 anos, assumiu sua função na federação em 2017. Inicialmente colocado como treinador da seleção sub-19, ele foi promovido apenas dois meses depois ao cargo de responsável geral pelo departamento esportivo. Sob seu comando, a seleção viveu uma fase de sucesso esportivo.

Em duas ocasiões consecutivas, os austríacos conseguiram a classificação para uma Eurocopa: tanto em 2021 quanto em 2024, a equipe da ÖFB chegou às oitavas de final.

Quem pode ser o sucessor de Peter Schüttel na Áustria?

O maior marco de sua gestão foi celebrado pela federação no verão passado, com a primeira classificação para uma fase final de Copa do Mundo em 28 anos. No torneio, a equipe foi eliminada nos 16 avos de final pela futura campeã mundial Espanha.

A sucessão para o cargo vago ainda não está oficialmente definida, mas, segundo o Krone, um favorito interno já começa a surgir: Sebastian Prödl é cotado.

O ex-jogador da Bundesliga, que atuou durante anos pelo Werder Bremen, dirige desde 2024 o departamento de base da ÖFB. Seu trabalho na federação tem grande reconhecimento internamente. No entanto, uma vantagem decisiva em relação a Schöttel deve ser, acima de tudo, sua relação extremamente boa com Ralf Rangnick.