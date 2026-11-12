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O técnico Zinedine Zidane começou a definir suas ideias táticas quanto ao formato do ataque da seleção da França, por meio de uma decisão tática que concede a Ousmane Dembélé um papel central em detrimento de Kylian Mbappé, depois que o ex-treinador do Real Madrid considerou que o atacante do Paris Saint-Germain possui as características de que precisa para executar suas ideias, o que o levou a recolocar o capitão da França na posição de ponta esquerda.

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De acordo com o jornal "Le Parisien" e reproduzido pela rede "Foot Mercato", Zidane conversou com Dembélé durante a última concentração da seleção francesa em Clairefontaine e lhe explicou o papel que espera dele na posição de centroavante, enfatizando sua necessidade de um atacante capaz de exercer pressão contínua por todo o campo, a fim de incomodar as defesas adversárias e impedi-las de construir o jogo com facilidade.

Zidane entende que Dembélé possui as qualidades adequadas para executar essa missão, especialmente por estar habituado a desempenhar funções semelhantes no Paris Saint-Germain, onde a pressão coletiva representa um dos elementos importantes do estilo da equipe, o que deu ao ex-jogador do Rennes a preferência para ocupar essa posição nos planos do treinador.

Essa escolha veio em detrimento de Kylian Mbappé, que voltará à posição de ponta-esquerda, lugar que já ocupou no início de sua carreira, quando estava habituado a arrancar pela ponta e a aproveitar sua velocidade e suas habilidades nos duelos individuais, em vez de se movimentar principalmente dentro da área como atacante de referência.

A decisão de Zidane reflete seu desejo de aproveitar as diferentes características das estrelas da seleção francesa, em vez de depender dos grandes nomes sem levar em conta as necessidades táticas da equipe, especialmente porque Dembélé tem velocidade e capacidade de se movimentar entre as linhas, além de contribuir na pressão sobre os adversários e na recuperação da bola.

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Reportagens da imprensa francesa falaram sobre a existência de uma tensão na relação entre Zinédine Zidane e Kylian Mbappé, por causa da divergência de pontos de vista quanto à posição do jogador dentro de campo, já que o capitão dos Bleus deseja atuar como centroavante, enquanto o treinador prefere contar com Ousmane Dembélé nessa função e recolocar Mbappé na ponta-esquerda.

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